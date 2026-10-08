Метро в Киеве: пассажиры в восторге от стильных вагонов с цветочными мотивами (фото)

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В сети активно обсуждают новый дизайн вагонов киевского метрополитена. Пассажиры в восторге от ярких цветов и стильного сочетания цветов и других элементов. Яркие фото вызвали множество откликов у пользователей.

Соответствующая публикация была размещена в социальной сети Threads, сообщает Новини.LIVE.

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Стильные вагоны в киевском метро

На опубликованных кадрах вагоны поезда украшены яркими абстрактными узорами с цветами. Выяснилось, что вагоны украсил известный украинский производитель чая.

"Мы постарались добавить немного красоты в ваши осенние маршруты", — отметили в компании.

Автор пошутила, вспомнив о повышении тарифов на транспорт в Киеве. Так, в июле проезд в Киеве подорожал сразу почти в четыре раза — с 8 до 30 гривен за одну поездку.

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"Вот это я понимаю — метро за 30 гривен", — написала она.

Некоторые пользователи были убеждены, что это картинка, сгенерированная ИИ. В сети восхищаются новым стильным решением в киевском метро.

"Ну, это уже дофаминовое метро".

"Боже, какая красота. Вижу, что внутри, наверное, так же красиво, может, заставит людей хоть немного оторваться от телефонов, ведь на эти цветочки можно смотреть бесконечно. С удовольствием бы на таком прокатилась".

"Метро превратилось в передвижной цветник".

"Вот куда идут ваши 30 грн — на рассаду цветов в метро".

"Как будто уже весна наступила".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.

Также Новини.LIVE писали о секретах, которые скрывает харьковский метрополитен. Как рассказывают харьковские дигеры, под землей в самом сердце города спрятано оборонительное сооружение. Этот бункер площадью около 300–500 кв. м построен в советское время по последнему слову техники и защищен 8-тонными бронированными дверями.