Wizz Air объявила об однодневной акции на рейсы в Европу

Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air решил порадовать пассажиров приятными скидками на билеты. Предложение действует на направления в популярные города Европы. Однако распродажа продлится всего один день, поэтому стоит поторопиться, чтобы воспользоваться этой прекрасной возможностью сэкономить на полетах.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал Dovkola Media.

Новая распродажа Wizz Air

Отмечается, что скидки действуют только на индивидуальные бронирования. Тем, кто хочет сэкономить на полетах по Европе, стоит поторопиться.

Акция действует только 18 августа до конца суток. Предложение лоукостера распространяется на рейсы в «бархатный» сезон и начало зимы — с 14 сентября по 10 декабря 2026 года.

Доступные направления из ближайших к Украине аэропортов:

Варшава (WAW) – Милан (BGY) — от 19 евро;

Варшава (WMI) – Мальта — от 27 евро;

Краков – Эйндховен — от 20 евро;

Кишинев – Милан (MXP) — от 19 евро;

Кишинев – Афины — от 23 евро;

Будапешт – Рим — от 22 евро;

Бухарест – Франкфурт — от 23 евро;

Яссы – Венеция — от 23 евро;

Братислава – Барселона (BCN) — от 20 евро.

Акционные билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании или в мобильном приложении WIZZ.

В акционную стоимость билетов входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан), которая должна помещаться под передним сиденьем. Размеры ручной клади не должны превышать 40 x 30 x 20 см. Также действуют ограничения по весу — ваши вещи не должны весить более 10 килограммов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что путешественникам этим летом стоит прибывать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнёт работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

Также Новини.LIVE сообщали, что Wizz Air предлагает услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой при пересадке. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.