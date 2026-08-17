Всего 6 станций: самое короткое метро в мире

Метро «Кармелит» в Хайфе. Фото: tripadvisor.com

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Это метро является старейшей подземной транспортной системой на Ближнем Востоке. Метро является самым маленькое в мире: оно насчитывает всего шесть станций и единственный туннель, длина которого составляет чуть более 1,8 км.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Уникальное метро в Израиле

Метро "Кармелит" расположено в израильском городе Хайфа. Его строительство началось в 1956 году и завершилось в 1959 году. До открытия трамвайной линии в Тель-Авиве в 2023 году это была единственная система метро в стране.

Метро было названо в честь горы Кармель, через которую пролегает туннель — перепад высот между первой и последней станциями составляет 274 метра.

Вагоны курсируют по подземному склону, а внутри каждого вагона и на платформах предусмотрены ступеньки для пассажиров.

"Кармелит" — это самая маленькая система метро в мире. Всего четыре вагона работают в составе двух двухвагонных поездов, которые курсируют по единственному пути с короткой разъездной петлей, позволяющей им расходиться. Поездка на таком метро длится всего восемь минут.

Туристам, планирующим поездку в Израиль, стоит посетить эту уникальную подземку. В нескольких минутах ходьбы от самой высокой станции находятся Сады Бахаи. На полпути к вершине садов находится Храм Бахаи — центр религии бахаи, основанной в XIX веке, которая насчитывает от пяти до восьми миллионов последователей.

Метро в Хайфе работает с 6:00 до 22:00 с воскресенья по четверг и с 6:00 до 15:00 в пятницу и накануне праздников. Поезда не курсируют в субботу и в праздничные дни.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам они надолго запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей авторитетными зарубежными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Также Новини.LIVE писали о том, какую зарплату получают машинисты киевского метро. Оплата труда машинистов зависит от стажа, класса, а также от смен (вечерние, ночные или разрывные). В частности, средняя месячная зарплата машиниста с опытом составляет 50–60 тысяч гривен.