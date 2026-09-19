Во Львове планируется снос пригородного вокзала: что построят вместо него

Вокзал во Львове. Фото: Tripadvisor

Во Львове планируют снести здание пригородного вокзала. Предполагается, что поезда будут курсировать непосредственно во Львов, и поэтому отдельный пригородный вокзал утратит своё назначение.

Об этом сообщает "Высокий Замок", передает Новини.LIVE.

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Почему уберут пригородный вокзал Львова

Руководитель департамента архитектуры и территориального развития Львовского городского совета Антон Коломейцев рассказал, что в мэрии рассматривают другой вариант развития территории пригородного вокзала.

По его словам, Пригородный вокзал планируют «сдвинуть» поближе к Главному. Городские власти намерены сохранить его функцию и получить дополнительные площади.

На месте Пригородного вокзала планируется построить современное общественное пространство с офисными и деловыми центрами, в частности — конгресс-центром и отелем. Аналогичная трансформация транспортных узлов была проведена в Вене и Будапеште.

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Однако, по словам архитектора Юрия Горалевича, соответствующий проект ещё не утверждён в генеральном плане города.

Чтобы приступить к работам, необходимо скорректировать генеральный план и согласовать его изменения на всех уровнях.

По его мнению, изменение градостроительного документа будет иметь сложные последствия, ведь на государственном уровне планируется переход на европейскую колею.

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