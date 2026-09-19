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Главная Транспорт Во Львове планируют снести пригородный вокзал: что ждет туристов

Во Львове планируют снести пригородный вокзал: что ждет туристов

Ua ru
19 сентября 2026 20:27
Во Львове планируется снос пригородного вокзала: что построят вместо него
Вокзал во Львове. Фото: Tripadvisor

Во Львове планируют снести здание пригородного вокзала. Предполагается, что поезда будут курсировать непосредственно во Львов, и поэтому отдельный пригородный вокзал утратит своё назначение.

Об этом сообщает "Высокий Замок", передает Новини.LIVE.

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Почему уберут пригородный вокзал Львова

Руководитель департамента архитектуры и территориального развития Львовского городского совета Антон Коломейцев рассказал, что в мэрии рассматривают другой вариант развития территории пригородного вокзала.

По его словам, Пригородный вокзал планируют «сдвинуть» поближе к Главному. Городские власти намерены сохранить его функцию и получить дополнительные площади.

На месте Пригородного вокзала планируется построить современное общественное пространство с офисными и деловыми центрами, в частности — конгресс-центром и отелем. Аналогичная трансформация транспортных узлов была проведена в Вене и Будапеште.

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Однако, по словам архитектора Юрия Горалевича, соответствующий проект ещё не утверждён в генеральном плане города.

Чтобы приступить к работам, необходимо скорректировать генеральный план и согласовать его изменения на всех уровнях.

По его мнению, изменение градостроительного документа будет иметь сложные последствия, ведь на государственном уровне планируется переход на европейскую колею.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, чем вагон RIC Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно.

Также Новини.LIVE писали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Львов транспорт вокзалы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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