У Львові планується знесення приміського вокзалу: що збудують замість нього

Вокзал у Львові. Фото: Tripadvisor

У Львові планують знести будівлю приміського вокзалу. Передбачається, що потяги будуть курсувати безпосередньо до Львова і тому окремий Приміський вокзал втратить своє призначення.

Про це повідомляє пише "Високий Замок", передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому приберуть Приміський вокзал Львова

Керівник департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради Антон Коломєйцев розповів, що у мерії розглядають інший варіант розвитку території Приміського вокзалу.

За його словами, Приміський вокзал планують "посунути" поближче до Головного. Влада міста планує зберегти його функцію та отримати додаткові площі.

На місці Приміського вокзалу планують збудувати сучасний громадський простір із офісними і діловими центрами, зокрема — конгрес-центром та готелем. Аналогічна трансформація транспортних вузлів була проведена у Відні та Будапешті.

Читайте також:

Проте за словами архітектора Юрія Горалевича, відповідний проєкт ще не затверджений у Генплані міста.

Щоб почати роботи, необхідно скоригувати Генплан та погодити на усіх рівнях його зміни.

На його думку, зміна містобудівного документа буде мати складні наслідки, адже на рівні держави планується перебудова колії на європейську.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чим RIC вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Туристка показала умови в купе потягу Київ-Варшава. Пасажирка зізналась, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох там дуже не зручно.

Також Новини.LIVE писали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.