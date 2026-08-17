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Главная Транспорт Virgin Trains вытеснит Eurostar: компания запустит поезда через Ла-Манш

Virgin Trains вытеснит Eurostar: компания запустит поезда через Ла-Манш

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 19:33
Virgin Trains запустит поезда под Ла-Маншем: как компания получила разрешение
Поезд Virgin Trains. Фото: Virgin Trains/Facebook

Популярный железнодорожный перевозчик Eurostar может столкнуться с конкуренцией на маршрутах из Лондона в Европу. Компания Virgin Trains преодолела еще одно серьезное препятствие на пути к запуску рейсов в Париж, Брюссель и Амстердам. Перевозчик получил разрешение на осуществление рейсов через туннель под Ла-Маншем.

Об этом пишет Euronews, сообщает Новини.LIVE.

Virgin Trains составит конкуренцию Eurostar

В понедельник британское Управление железнодорожного и автомобильного транспорта (ORR) подтвердило, что выдало разрешение на курсирование поездов миллиардера Ричарда Брэнсона через туннель под Ла-Маншем. Разрешение будет действовать в период с 1 октября 2030 года по 31 декабря 2040 года.

Такой прорыв стал возможен после того, как в конце прошлого года компании Virgin Trains было предоставлено разрешение на совместное использование депо Eurostar в Темпл-Миллс (Лондон) для хранения и технического обслуживания своих поездов.

Это единственное депо, до которого можно добраться с линии High Speed 1 — железнодорожной магистрали, соединяющей Лондон с туннелем под Ла-Маншем в графстве Кент.

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Компания планирует со временем запустить свои рейсы между лондонским вокзалом Сент-Панкрас и станциями на маршрутах «Eurostar» в Париже, Брюсселе и Амстердаме.

Миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что «настало время положить конец этой 30-летней монополии и привнести немного магии Virgin на маршрут через Ла-Манш».

Однако британское Управление железнодорожного и автомобильного транспорта дало четко понять, что перед запуском новых услуг «еще много работы».

В частности, Virgin Trains должна получить разрешения по безопасности как от ORR, так и от регулирующих органов ЕС, а также обеспечить доступ к другим железнодорожным сетям на запланированных маршрутах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ÖBB и SBB запустили поезд нового поколения Nightjet, который соединил Цюрих (Швейцария) с Веной (Австрия). Рейс курсирует через два важнейших культурных и туристических города Альпийского региона. Цены начинаются от 34 швейцарских франков (почти 37 евро) в одну сторону.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Маршруты пролегают через невероятные горы, озера и замки. Поездка занимает в среднем 2–3 часа.

путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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