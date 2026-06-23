Билеты УЗ: какая сумма возвращается пассажирам

Билеты Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы довольно часто выбирают поездки на поезде — дело не только в удобстве, но и в экономии. Однако в разгар войны не так просто строить свои планы, и от отмены поездки никто не застрахован. К счастью, политика Укрзализныци отличается от политики многих авиакомпаний, и перевозчик компенсирует часть стоимости билета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Возврат билетов УЗ

По личным причинам пассажир может вернуть билет в приложении или на сайте не позднее чем за час до отправления поезда.

Перевозчик напомнил, что общая стоимость билета в любой вагон складывается из:

стоимости билета;

стоимости плацкарты;

комиссионного сбора.

За билеты на внутренние рейсы взимается комиссионный сбор и сбор за услугу возврата в размере 30 гривен, для международных рейсов — 80 гривен.

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Стоимость билета, стоимость плацкарты и комиссионный сбор отдельно указываются в билете каждого пассажира.

Так, стоимость билета обозначена сокращением КВ, стоимость плацкарты — ПЛ, а комиссионный сбор — КЗБ.

В УЗ пояснили, что возвращается от 50% до 100% от общей стоимости билета без учёта комиссионных сборов.

В частности, на сумму возврата влияет, насколько заблаговременно вы возвращаете билет и когда открылась продажа на этот рейс. Если возвращать более чем за 20 дней до отправления, то возвращается полная стоимость, без учета комиссионных сборов.

за 15–20 дней — 100%. Если продажа открылась за 40 или более дней до отправления — 95%.

за 10–14 дней — 90%. Если продажа открылась за 19 или менее дней до отправления — 95%.

за 5–9 дней — 75%. Если продажа открылась менее чем за 10 дней до отправления — 100%.

Менее чем за четыре дня до отправления поезда возвращается менее 50% стоимости билета.

Менее чем за сутки и не позднее чем за час до отправления поезда пассажиру возвращается только стоимость билета, без стоимости плацкарты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как лучше покупать билеты Укрзализныци в пиковые периоды. В частности, можно воспользоваться автопокупкой, и система приобретет нужные места за вас. Однако эта услуга доступна не на всех направлениях.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.