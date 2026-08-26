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Главная Транспорт В УЗ сообщили, когда билеты придется возвращать только через кассу

В УЗ сообщили, когда билеты придется возвращать только через кассу

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 10:36
Билеты УЗ: в каких случаях их придется возвращать через кассу
Пассажиры ждут свой поезд на вокзале в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы часто выбирают поезда для поездок по стране и за границу. Однако в разгар войны сложно строить планы, к тому же Россия продолжает наносить удары по железной дороге. К счастью, согласно политике Укрзализныци, пассажиры имеют право на получение частичной компенсации при возврате билетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Возврат билетов УЗ

Одна из пассажирок пожаловалась на то, что не смогла вернуть билет через приложение Укрзализныци за час до отправления поезда. Ей удалось сдать его в железнодорожную кассу за 10 минут до отправления поезда, и она получила 40% от его стоимости.

Путешественница спросила у компании, почему за такой короткий промежуток времени нельзя вернуть посадочный талон, ведь его сможет выкупить тот, кому он очень нужен.

В Укрзализныце пояснили, что такие ограничения были введены для борьбы с перекупщиками.

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"Были случаи, когда билеты массово выкупались, а затем возвращались в последние минуты или перепродавались, что создавало искусственный дефицит для других пассажиров", — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что при возврате билетов в железнодорожную кассу проводится дополнительная проверка и контроль, что значительно затрудняет подобные злоупотребления.

Какая сумма возвращается при возврате билетов

В УЗ рассказали, что возвращается от 50% до 100% от общей стоимости билета без учета комиссионных сборов.

Если возвращать билеты более чем за 20 дней до отправления, то возвращается полная стоимость без учета комиссионных сборов.

  • за 15–20 дней — 100%. Если продажа открылась за 40 или более дней до отправления — 95%.

  • за 10–14 дней — 90 %. Если продажа открылась за 19 или менее дней до отправления — 95 %.

  • за 5–9 дней — 75%. Если продажа открылась менее чем за 10 дней до отправки — 100%;

  • за 1–4 дня — 50%.

Менее чем за сутки, но не позднее чем за 1 час до отправления — пассажиру возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли получить потерянные в поезде Укрзализныци вещи через Новую почту. Дело в том, что забрать вещь можно только лично, подтвердив свою личность и право на вещь, либо уполномочить другое лицо на получение. Поэтому отправка любым способом невозможна. Кроме того, пассажир должен оплатить хранение утерянной вещи.

Также Новини.LIVE писали о том, как сэкономить на железнодорожных билетах из Киева в Будапешт. В частности, вместо 4 000 грн заплатить всего 1 155 грн. Украинцы имеют право приобрести билет солидарности.

Укрзализныця поезда билеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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