В УЗ расставили точки над "и" со столиками в поездах

Пасажирка в поезде. Фото: Укрзализныця/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Места на верхних и нижних полках в вагонах плацкарт и купе в поездах Укрзализныци стоят одинаково. Однако, как оказалось, права пассажиров не равны. В частности, в компании разъяснили, могут ли пассажиры верхних полок пить чай и обедать за столиком возле нижних мест.

Об этом рассказали представители УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Права пассажиров верхних полок в поезде

Иногда между пассажирами возникают споры по поводу столика в вагонах. В частности, многие считают, что у пассажиров как с нижних, так и с верхних полок одинаковые права на его использование, однако это далеко не так.

В УЗ пояснили, что согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины пассажир имеет право пользоваться только тем местом, которое указано в билете, а элементы купе (в частности, столик) относятся к нижним местам, к которым они конструктивно прикреплены.

Таким образом, пользоваться столиком имеют право только пассажиры нижних полок, а пассажиры верхних — только с согласия первых.

Пользователей сети возмутил ответ перевозчика, ведь пассажиры верхних полок платят столько же, сколько и пассажиры нижних, и при этом даже не имеют права спокойно позавтракать за столиком и выпить чаю.

Ранее Новини.LIVE сообщали, в какие поезда Укрзализныци не пустят без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим внутренними рейсами, достаточно показать проводнику при посадке только электронный билет. Однако на некоторых международных маршрутах ситуация кардинально иная.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця запустит новый региональный поезд, который соединит Днепр и Харьков. Поездка займет четыре часа. Рейс станет доступен уже с 19 июня.