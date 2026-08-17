В УЗ объяснили, почему нельзя приобрести билеты на поезд после 1 сентября

Поезд «Укрзализныця». Фото: «Укрзализныця»/Facebook

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Даже в конце лета покупка билетов на поезд остается настоящим квестом. Кроме того, Россия продолжает сокращать подвижной состав Укрзализныци. Перевозчик предупредил пассажиров о приостановке продаж на некоторых направлениях.

Об этом рассказали представители УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Куда исчезли билеты УЗ

Одна из пассажирок рассказала, что планировала купить билет из Ивано-Франковска в Днепр. Она не смогла приобрести места на первое сентября и поинтересовалась у перевозчика, не будут ли назначены дополнительные рейсы на эти даты.

В Укрзализныце пояснили, что с 1 сентября заканчивается сезон летних пассажирских перевозок. В связи с этим проводится плановая корректировка графика движения на осенний период, ведь меняется сезонный пассажиропоток.

В компании пересмотрят периодичность курсирования отдельных поездов, их маршруты, количество вагонов, а подвижной состав перераспределяется на направления, где он будет наиболее востребован осенью.

Перевозчик пояснил, что именно из-за плановой корректировки на часть поездов после 1 сентября продажа билетов пока не открыта. В УЗ порекомендовали пассажирам настроить уведомления в приложении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Также Новини.LIVE писали, чем вагон RIC Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно.