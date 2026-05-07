Из Киева в Краков за 1 200 гривен: украинский перевозчик запустил распродажу билетов

В Польшу за 1 200 грн: украинский перевозчик запустил распродажу билетов
Украинский перевозчик "Автолюкс" запустил новую акцию для пассажиров. Выгодное предложение действует не только на автобусные рейсы по Украине, но и за ее пределами. Такая возможность дает выгодно посетить города в мае.
Об этом компания "Автолюкс" сообщила в Facebook, передает Новини.LIVE.
Акция от "Автолюкс"
Перевозчик проводит акцию под названием "Выгодный четверг". Предложение действует только сегодня, 7 мая, до полуночи.
Акция распространяется на рейсы с 11 по 24 мая 2026 года. В "Автолюкс" предупредили, что количество акционных мест ограничено, поэтому не стоит медлить.
Доступные акционные направления:
- Киев — Черкассы (билеты от 100 гривен);
- Киев — Краков (Польша) (билеты от 1200 гривен).
"Меньше расходов — больше поездок, больше встреч и новых впечатлений!", — подчеркнули в "Автолюкс".
Автобусы перевозчика оборудованы Wi-Fi, удобными креслами и розетками.
