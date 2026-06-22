В одной из стран ЕС запустят уникальный экологический поезд
Компания Stadler и региональный оператор ARST на Сардинии представили первый в мире поезд на водородном топливе. Он был разработан для узкоколейных линий. Ожидается, что новая разработка позволит сократить выбросы более чем на 2 100 метрических тонн CO₂ в год по сравнению с дизельными поездами.
Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.
Экологичный поезд от Stadler
Новые поезда начнут эксплуатироваться в 2028 году на узкоколейной сети, которой управляет ARST. Они будут курсировать на юге Италии между аэропортом Альгеро и пригородом Мамунтанас, а также обеспечивать сообщение между провинцией Сассари, городом Альгеро и прибрежным городком Сорсо.
По данным компании Stadler, 10 поездов на водородном топливе позволят сэкономить более 2 100 метрических тонн CO₂ в год по сравнению с дизельными транспортными средствами. Это сокращение примерно эквивалентно 450 поездкам вокруг света на автомобиле.
Центральным компонентом новых поездов является тяговая система с водородными топливными элементами. Она встроена в центральный модуль Power Pack и выполняет функцию зарядного устройства. Модуль преобразует водород в электрическую энергию и заряжает аккумуляторы поезда.
Благодаря этой системе поезда могут эффективно курсировать на неэлектрифицированных линиях. Новые поезда являются альтернативой дизельным транспортным средствам, которые в настоящее время используются на многих региональных маршрутах.
Пассажиры смогут насладиться светлым и комфортным салоном, а также большими панорамными окнами. По сравнению с дизельными, новые поезда на водородном топливе будут работать тише, что существенно повысит комфорт во время путешествия. Низкий пол облегчит посадку маломобильным пассажирам.
Помимо ARST, ещё два итальянских железнодорожных оператора переходят на водородные поезда производства компании Stadler. Швейцарский производитель в настоящее время строит два поезда на водородном топливе для Ferrovia Circumetnea (FCE) и девять поездов для Ferrovie della Calabria (FdC).
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