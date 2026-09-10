Поезда в Казахстане: вагоны оснастят терминалами Starlink

Starlink в поезде. Фото: Pexels

Национальный железнодорожный перевозчик "Казахстан темир жолы" (КТЖ) продолжает оснащать пассажирские поезда спутниковым интернетом Starlink. К концу сентября систему планируется установить в 124 поездах, курсирующих по 50 маршрутам.

Об этом пишет Tengrinews.kz, передает Новини.LIVE.

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Starlink в поездах Казахстана

В настоящее время Starlink работает в 59 поездах, а охват сети превысил 770 вагонов. До конца сентября 2026 года КТЖ рассчитывает подключить еще 124 поезда и 1235 вагонов.

Согласно плану, спутниковый интернет должен появиться еще на 50 маршрутах.

КТЖ начала устанавливать спутниковую связь в поездах еще в 2025 году. Испытания проводились сразу с двумя системами, Starlink и OneWeb, на маршрутах Астана — Алматы, Астана — Оскемен, Астана — Бурабай, Астана — Семей и Алматы — Мангишлак.

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В дальнейшем спутниковая инфраструктура станет платформой для развития внутрипоездных мультимедийных порталов.

Низкоорбитальная связь должна обеспечивать доступ к интернету и на тех участках железной дороги, где обычные наземные способы подключения недоступны.

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