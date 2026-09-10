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Главная Транспорт В одной из стран Азии увеличится количество поездов с Starlink

В одной из стран Азии увеличится количество поездов с Starlink

Ua ru
10 сентября 2026 10:38
Поезда в Казахстане: вагоны оснастят терминалами Starlink
Starlink в поезде. Фото: Pexels

Национальный железнодорожный перевозчик "Казахстан темир жолы" (КТЖ) продолжает оснащать пассажирские поезда спутниковым интернетом Starlink. К концу сентября систему планируется установить в 124 поездах, курсирующих по 50 маршрутам.

Об этом пишет Tengrinews.kz, передает Новини.LIVE.

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Starlink в поездах Казахстана

В настоящее время Starlink работает в 59 поездах, а охват сети превысил 770 вагонов. До конца сентября 2026 года КТЖ рассчитывает подключить еще 124 поезда и 1235 вагонов.

Согласно плану, спутниковый интернет должен появиться еще на 50 маршрутах.

КТЖ начала устанавливать спутниковую связь в поездах еще в 2025 году. Испытания проводились сразу с двумя системами, Starlink и OneWeb, на маршрутах Астана — Алматы, Астана — Оскемен, Астана — Бурабай, Астана — Семей и Алматы — Мангишлак.

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Пассажиры смогут пользоваться интернетом бесплатно, скорости (100 Мбит/с) должно хватить для переписки в WhatsApp и Telegram. Для просмотра потокового видео, работы с файлами и использования сторонних сервисов будут предложены дополнительные платные тарифы.

В дальнейшем спутниковая инфраструктура станет платформой для развития внутрипоездных мультимедийных порталов.

Низкоорбитальная связь должна обеспечивать доступ к интернету и на тех участках железной дороги, где обычные наземные способы подключения недоступны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что словацкий железнодорожный оператор "Železničná spoločnosť Slovensko" (ZSSK) продолжает летнюю акцию "SLOVAK". Проездной стоит 35 евро, его можно приобрести без специальной железнодорожной карты. За доплату в размере 1 евро скидкой также можно воспользоваться в поездах высшего класса, таких как SC, EC, Railjet и Railjet Xpress.

Также Новини.LIVE сообщали, что финская государственная железная дорога VR запустила новый железнодорожный маршрут в Европе. Он пока является самым длинным в мире. Из Хельсинки, столицы Финляндии, можно добраться до Стокгольма, столицы Швеции, за 24 часа. Цены на билеты начинаются от 5,40 евро.

путешествие поезда Азия
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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