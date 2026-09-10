Поїзди в Казахстані: вагони облаштують терміналами Starlink

Starlink в потязі. Фото: Pexels

Національний залізничний перевізник "Казахстан темір жоли" (КТЖ) продовжує оснащувати пасажирські поїзди супутниковим інтернетом Starlink. До кінця вересня систему планують встановити у 124 поїздах, що курсують за 50 маршрутами.

Про це пише Tengrinews.kz, передає Новини.LIVE.

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Starlink в потягах Казахстану

Наразі Starlink працює у 59 поїздах, а охоплення мережі перевищило 770 вагонів. До кінця вересня 2026 року КТЖ розраховує підключити ще 124 поїзди та 1235 вагонів.

Згідно з планом, супутниковий інтернет має з’явитися ще на 50 маршрутах.

КТЖ почала встановлювати супутниковий зв’язок у поїздах ще у 2025 році. Випробування проводили одразу з двома системами, Starlink і OneWeb, на маршрутах Астана — Алмати, Астана — Оскемен, Астана — Бурабай, Астана — Семей та Алмати — Мангишлак.

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Пасажири зможуть користуватися інтернетом безкоштовно, швидкості (100 Мбіт/с) має вистачити для листування у WhatsApp та Telegram. Для перегляду потокового відео, роботи з файлами та користування сторонніми сервісами будуть запропоновані додаткові платні тарифи.

Надалі супутникова інфраструктура стане платформою для розвитку внутрішньопоїзних мультимедійних порталів.

Низькоорбітальний зв’язок має забезпечувати доступ до інтернету й на тих ділянках залізниці, де звичайні наземні способи підключення недоступні.

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