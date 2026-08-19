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Главная Транспорт Проездной за 35 евро: как сэкономить на поездках по Словакии

Проездной за 35 евро: как сэкономить на поездках по Словакии

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 13:34
Летняя акция (ZSSK): как сэкономить на поездках по Словакии
Поезд «Železničná spoločnosť Slovensko» (ZSSK). Фото: ZSSK/Facebook

Словацкий железнодорожный оператор "Železničná spoločnosť Slovensko" (ZSSK) продлевает летнюю акцию "SLOVAK" до 31 августа. Пассажиры могут объехать на поезде всю страну всего за 35 евро. Также доступны более дешевые варианты поездок для молодежи и владельцев льготных карт.

Об этом пишет Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Как сэкономить на поездках по Словакии

Путешественникам, желающим открыть для себя Словакию, осталось две недели, чтобы воспользоваться летними билетами SLOVAK.

Самым доступным вариантом является SLOVAK TÝŽDEŇ (недельный билет), который стоит 35 евро и дает возможность неограниченного проезда в течение семи дней на поездах ZSSK по всей стране.

Билет можно приобрести до 31 августа через приложение IDeme vlakom, в интернет-магазине компании или в кассах ZSSK.

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Предложение включает три варианта стоимостью от 19 до 35 евро. Проездной "SLOVAK TÝŽDEŇ" стоит 35 евро, и его можно приобрести без специальной железнодорожной карты.

Для владельцев карты "KLASIK" в возрасте от 26 лет доступен вариант "SLOVAK KLASIK" (годовая дисконтная карта) стоимостью 29 евро.

Молодежь в возрасте до 26 лет, имеющая карту JUNIOR, может воспользоваться проездным SLOVAK JUNIOR, который стоит 19 евро в неделю.

За доплату в размере 1 евро скидкой также можно воспользоваться в поездах высшего класса, таких как SC, EC, Railjet и Railjet Xpress.

Владельцы карт также получают скидки на проезд по туристическим железным дорогам Татр, в частности на Tatranská elektrická železnica и по зубчатой железной дороге.

Предложение SLOVAK действует до конца августа. Путешественники имеют возможность путешествовать практически по всей стране в течение недели за 35 евро, не покупая отдельного билета на каждую поездку.

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путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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