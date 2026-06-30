В нескольких аэропортах ЕС могут измениться правила: что известно

Аэропорт Фьюмичино в Риме. Фото: Skytraxratings. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Чтобы предотвратить хаос в транспортном сообщении этим летом, аэропорты Рима могут приостановить пограничные проверки в рамках новой системы въезда/выезда в ЕС (EES).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Упрощение правил в аэропортах Рима

Генеральный директор компании "Aeroporti di Roma" Марко Тронконе заявил, что аэропорты Фьюмичино и Чампино могут быть вынуждены разрешить пассажирам обходить биометрический контроль, чтобы избежать "катастрофы".

Система EES начала полноценно функционировать с 10 апреля, но её внедрение сопровождалось трудностями: пассажиры призывали приостановить работу системы, а аэропорты требовали дополнительных мер безопасности для упорядочения очередей.

Новые меры контроля предусматривают замену штампов в паспортах на цифровые записи о въезде и выезде для путешественников из стран, не входящих в ЕС, которые прибывают на короткий срок. Процедура включает фотографирование и снятие отпечатков пальцев.

Растут опасения по поводу летнего туристического хаоса, поскольку количество пассажиров, пользующихся системой EES, стремительно растет.

"Этот процесс оказывается несовместимым с пиковыми нагрузками, с которыми мы столкнемся. Поэтому единственный выход — ослабить ограничения. Мы никак не сможем обеспечить 100-процентную регистрацию", — пояснил Тронконе.

Он добавил, что аэропорты Рима «очень обеспокоены предстоящим летом», уровень их тревоги он оценил в «восемь или девять» по шкале от одного до десяти.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ, и у пассажиров мгновенно появится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Также Новини.LIVE писали, что путешественникам этим летом стоит прибывать в аэропорт раньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнет работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.