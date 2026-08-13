В киевском метрополитене появились новые обозначения

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

На станции метро "Сырец" в Киеве были введены изменения. В настоящее время там тестируется новое зонирование платформы на случай использования станции в качестве укрытия во время работы метро.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

Новые обозначения в киевском метро

На платформе станции "Сырец" разместили навигационные наклейки. Они подсказывают, где рекомендуется размещаться различным категориям пассажиров во время воздушной тревоги:

людям с детьми;

маломобильным группам;

пассажирам с животными;

тем, кому требуется место для сидения.

В КГГА подчеркнули, что отдельные зоны на платформе носят лишь рекомендательный характер, и сотрудники метрополитена планируют без предварительного согласия перемещать людей между обозначенными отметками.

"Эффективность такого подхода в значительной степени зависит от готовности людей следовать рекомендациям и учитывать потребности тех, кто находится рядом", — говорится в сообщении.

В КГГА призвали помнить о комфорте других пассажиров и соблюдать рекомендации по размещению на платформе.

Зонирование в киевском метро. Фото: КГГА

Новые отметки в киевском метро. Фото: КГГА

Новые маркировки пока являются пилотным проектом, впоследствии такие наклейки должны появиться и на других станциях.

"Сырец" — 43-я станция Киевского метрополитена Сирецко-Печерской линии. Она была открыта 14 октября 2004 года. Ее название происходит от местности Сырец, где она и расположена.

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