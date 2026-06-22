Электроснабжение в киевском метро: как оно функционировало до автоматизации процессов

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно в киевском метрополитене передвигаются тысячи гостей и горожан. Бесперебойную работу метро обеспечивают сотни сотрудников. Однако со временем различные рабочие процессы удалось автоматизировать и упростить.

В Киевском метрополитене показали старую схему электроснабжения станций, передает Новини.LIVE.

Как раньше обеспечивалось электроснабжение киевского метро

Пользователям показали, как раньше выглядела схема электроснабжения Киевского метро. Пассажирам предоставили возможность заглянуть в суть всех процессов.

В частности, как именно раньше работало электроснабжение на участке зеленой линии от "Дворца спорта" до недостроенной "Львовской брамы".

"10 кВ — это напряжение, которое поступает в метро. Далее с помощью трансформаторов, вот этих колец, она преобразуется в 220, 380 и 825 В. 380 В используют для различных нужд метрополитена — эскалаторы, откачка воды, освещение, вентиляция. А 825 В выпрямляют и подают на дополнительные контактные рельсы", — рассказывает специалист.

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Эксперт пояснил, что поезд метро нуждается не в переменном, а в постоянном токе, и именно поэтому контактные рельсы разделены. Из-за этого в вагоне метро может мигать свет при переходе с одного рельса на другой.

"На этой схеме диспетчер видит, какие участки находятся под напряжением, а также может переключать питание на резервную линию, чтобы метро продолжало работать в случае перебоев с электроснабжением", — добавил он.

Пользователи также получили возможность заглянуть внутрь этой схемы — это целая сетка ячеек со сменными блоками, которые можно переставлять под новые участки метро.

В частности, кнопки и индикаторы представляют собой отдельные ячейки, которые вынимаются или вставляются в зависимости от необходимости и схемы.

Сейчас такие мемосхемы стали экспонатами, ведь все управление электропитанием осуществляется с помощью компьютерных технологий.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько людей могут вместить станции киевского метро. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что эти подсчёты являются ориентировочными, ведь в КГГА не предоставили соответствующей информации.

Также Новини.LIVE писали, на каком этапе сейчас находится строительство метро на Виноградарь в Киеве. В частности, в настоящее время метростроители переоборудуют коммуникации и готовятся к применению технологии микротуннелирования. Такой метод позволяет не нарушать работу густонаселенных районов.