В Италию за 19 евро: Wizz Air объявил о молниеносной распродаже

Пассажиры в самолете Wizz Air. Фото: Moshe Shai/Flash90, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air порадовал пассажиров новыми скидками. Компания запустила новую молниеносную акцию, которая позволит существенно сэкономить на перелетах. Туристам доступны рейсы во многие города Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Новая распродажа Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться этой прекрасной возможностью только один день — 29 июня.

Акция распространяется на рейсы в период с 6 июля по 10 сентября 2026 года. Предложение действует только на билеты в одну сторону.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

Варшава (WAW) – Болонья (Италия) от 19 евро;

Варшава (WMI) – Афины (Греция) от 23 евро;

Краков – Венеция (Италия) от 19 евро;

Кишинев – Берлин (Германия) от 38 евро;

Будапешт – Рим (Италия) от 24 евро;

Братислава – Барселона (Испания) от 21 евро;

Бухарест – Гамбург (Германия) от 27 евро.

Стоит помнить, что в стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Она должна помещаться под передним сиденьем в самолете. Кроме того, к акционной цене билетов также будет добавлен административный сбор.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что у Wizz Air действует строгая политика регистрации на рейс и провоза багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс. Пройти регистрацию можно на сайте и в приложении авиаперевозчика.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air оснастит самолеты Starlink. Компания станет единственным лоукостером в Европе, в самолетах которого будет доступен высокоскоростной интернет. На части рейсов пассажиры смогут смотреть фильмы и общаться с близкими онлайн уже в 2027 году.