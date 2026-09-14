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Главная Транспорт УЗ представила обновленную електричку Львов — Ужгород (фото)

УЗ представила обновленную електричку Львов — Ужгород (фото)

Ua ru
14 сентября 2026 17:23
УЗ запускает обновленную электричку: маршрут и преимущества для пассажиров (фото)
Обновленный электропоезд УЗ. Фото: «Укрзализныця»/Facebook

Несмотря на постоянные атаки России на железнодорожную инфраструктуру, Укрзализныця продолжает обновлять подвижной состав. Перевозчик провел капитальный ремонт луганского электропоезда ЭПЛ2Т-002. Он будет курсировать по одному из самых популярных региональных маршрутов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

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УЗ модернизировала ещё одну электричку

Отмечается, что уже с 16 сентября Укрзализныця запускает модернизированный электропоезд из Львова в Ужгород.

Он будет курсировать по популярному и живописному маршруту. Поезд №835/836 Львов-Ужгород будет останавливаться в:

  • Стрые;
  • Сколе;
  • Тухле;
  • Славско;
  • Воловце;
  • Сваляве;
  • Мукачево;
  • Ужгород.

Перевозчик оборудовал салон электрички всем необходимым для комфорта пассажиров. В частности, были установлены мягкие и удобные кресла, кондиционер, Wi-Fi, розетки и порты Type-C, USB.

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Перевозчик дополнительно оборудовал салон пандусами и специальными местами для людей с инвалидностью, а также указателями и табличками шрифтом Брайля.

Путешественники также могут воспользоваться креплениями для велосипедов и пеленальными столиками в туалете.

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Обновленный салон электропоезда УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook
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Розетки в электропоезде УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook
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Пеленальный столик в электропоезде УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

В пути пассажиры также смогут приобрести снеки и напитки из торгового автомата в буфетной зоне.

Билеты на модернизированный электропоезд уже доступны в приложении Укрзализныци.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Кроме того, Новини.LIVE делились советами, как сэкономить на железнодорожных билетах из Киева в Будапешт. В частности, вместо 4 000 грн заплатить всего 1 155 грн. Украинцы имеют право приобрести "билет солидарности".

Укрзализныця Львов поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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