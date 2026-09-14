УЗ запускает обновленную электричку: маршрут и преимущества для пассажиров (фото)

Обновленный электропоезд УЗ. Фото: «Укрзализныця»/Facebook

Несмотря на постоянные атаки России на железнодорожную инфраструктуру, Укрзализныця продолжает обновлять подвижной состав. Перевозчик провел капитальный ремонт луганского электропоезда ЭПЛ2Т-002. Он будет курсировать по одному из самых популярных региональных маршрутов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Реклама

УЗ модернизировала ещё одну электричку

Отмечается, что уже с 16 сентября Укрзализныця запускает модернизированный электропоезд из Львова в Ужгород.

Он будет курсировать по популярному и живописному маршруту. Поезд №835/836 Львов-Ужгород будет останавливаться в:

Стрые;

Сколе;

Тухле;

Славско;

Воловце;

Сваляве;

Мукачево;

Ужгород.

Перевозчик оборудовал салон электрички всем необходимым для комфорта пассажиров. В частности, были установлены мягкие и удобные кресла, кондиционер, Wi-Fi, розетки и порты Type-C, USB.

Читайте также:

Перевозчик дополнительно оборудовал салон пандусами и специальными местами для людей с инвалидностью, а также указателями и табличками шрифтом Брайля.

Путешественники также могут воспользоваться креплениями для велосипедов и пеленальными столиками в туалете.

Обновленный салон электропоезда УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

Розетки в электропоезде УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

Пеленальный столик в электропоезде УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

В пути пассажиры также смогут приобрести снеки и напитки из торгового автомата в буфетной зоне.

Билеты на модернизированный электропоезд уже доступны в приложении Укрзализныци.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Кроме того, Новини.LIVE делились советами, как сэкономить на железнодорожных билетах из Киева в Будапешт. В частности, вместо 4 000 грн заплатить всего 1 155 грн. Украинцы имеют право приобрести "билет солидарности".

Ваша пробная версия Premium истекла

Ваша пробная версия Premium истекла