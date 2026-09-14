УЗ запускає оновлену електричку: маршрут та чим зручна для пасажирів (фото)

Оновлений електропоїзд УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Попри постійні атаки Росії на залізничну інфраструктуру, Укрзалізниця продовжує оновлювати рухомий склад. Перевізник капітально відремонтував луганський електропоїзд ЕПЛ2Т-002. Він курсуватиме на одному з найбільш популярних регіональних маршрутів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

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УЗ модернізувала ще одну електричку

Зазначається, що вже з 16 вересня Укрзалізниця запускає модернізований електропоїзд зі Львова до Ужгорода.

Він курсуватиме популярним та мальовничим маршрутом. Поїзд №835/836 Львів-Ужгород зупинятиметься у:

Стрию;

Сколе;

Тухлі;

Славсько;

Воловці;

Сваляві;

Мукачево;

Ужгород.

Перевізник облаштував салон електрички всім необхідним для комфорту пасажирів. Зокрема, було встановлено м’які та зручні крісла, кондиціонер, Wi-Fi, розетки та порти Type-C, USB.

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Перевізник додатково облаштував салон пандусами й спеціальними місцями для людей з інвалідністю, а також вказівниками й табличками шрифтом Брайля.

Мандрівники також можуть скористатися кріпленням для велосипедів та сповивальними столиками у туалеті.

Оновлений салон електропоїзда УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Розетки в електропоїзді УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Сповивальний столик в електропоїзді УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook

У дорозі пасажири також зможуть придбати снеки та напої з торговельного автомата у буфетній зоні.

Квитки на модернізований електропоїзд вже доступні у застосунку Укрзалізниці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Крім того, Новини.LIVE ділились, як заощадити на залізничних квитках з Києва до Будапешта. Зокрема, замість 4 000 грн заплатити всього за 1 155 грн. Українці мають право придбати квиток солідарності.

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