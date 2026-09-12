Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев—Луцк: расписание движения и маршрут

Дополнительный поезд УЗ. Фото: «Укрзализныця»

Компания "Укрзализныця" объявила о запуске дополнительного скоростного поезда. Он будет курсировать из Киева в Волынь и обратно по выходным.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ в Telegram, передает Новини.LIVE.

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Укрзализныця запускает дополнительный поезд Киев — Луцк

Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити 755/756 Киев—Луцк. Он будет курсировать с пятницы по воскресенье, 18–20 и 25–27 сентября.

Дополнительный рейс будет отправляться из Киева в 7:26 и прибывать в Луцк в 13:00. Обратно из Луцка в 16:17, прибытие в Киев в 21:41.

Поезд будет останавливаться в Фастове, Бердичеве, Шепетовке, Здолбунове, Ровно.

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На сайте и в приложении перевозчика можно приобрести билеты на все дальние рейсы в пределах Украины, кроме пригородных и City Express. Пассажиры имеют возможность онлайн приобрести билеты на поезда международного сообщения: в Польшу, Молдову, Словакию и другие страны.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам сэкономить на покупке железнодорожных билетов из Киева в Будапешт. Из-за войны и закрытого воздушного пространства украинцы вынуждены выезжать за границу только на поездах и автобусах. В социальной сети Threads путешественница рассказала, как добраться из Киева в Будапешт всего за 1 155 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на части рейсов пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст её уже в поезде.