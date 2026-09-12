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Головна Транспорт УЗ оновила графік на осінь: додано потяг на вихідні

УЗ оновила графік на осінь: додано потяг на вихідні

Ua ru
12 вересня 2026 20:53
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ-Луцьк: графік руху та маршрут
Додатковий потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця

Компанія "Укрзалізниця" оголосила про запуск додаткового швидкісного поїзда. Він курсуватиме Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ в Telegram, передає Новини.LIVE.

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Укрзалізниця запускає додатковий поїзд Київ — Луцьк

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті 755/756 Київ-Луцьк. Він курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня.

Додатковий рейс буде відправлятися з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00. Назад з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41. 

Потяг буде зупинятися у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.

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На сайті та в додатку перевізника можна придбати квитки на всі дальні рейси в межах України, крім приміських та City Express. Пасажири мають можливість онлайн придбати квитки на потяги міжнародного сполучення: до Польщі, Молдови, Словаччини та інших країн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як заощадити пасажирам на купівлі залізничних квитків з Києва до Будапешта. Через війну та закрите небо українці вимушені подорожувати за кордон лише потягами та автобусами. В соціальній мережі Threads мандрівниця розповіла, як добратися з Києва до Будапешта всього за 1 155 гривень.

Також Новини.LIVE писали, Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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