Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ-Луцьк: графік руху та маршрут

Додатковий потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця

Компанія "Укрзалізниця" оголосила про запуск додаткового швидкісного поїзда. Він курсуватиме Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ в Telegram, передає Новини.LIVE.

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Укрзалізниця запускає додатковий поїзд Київ — Луцьк

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті 755/756 Київ-Луцьк. Він курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня.

Додатковий рейс буде відправлятися з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00. Назад з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41.

Потяг буде зупинятися у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.

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