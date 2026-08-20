УЗ обновила приложение: появились специальные отметки
Национальный перевозчик Укрзализныця обновил приложение. Пассажирам стали доступны специальные отметки. В частности, при покупке билета в приложении компании путешественники теперь могут видеть места, на которых будут ехать пассажиры с животными.
Об этом сообщила пользовательница gromoovaa в социальной сети Threads, передает Новини.LIVE.
Специальные отметки УЗ
Одна из пассажирок УЗ рассказала, что компания добавила в приложение специальную отметку для пушистых пассажиров. Она призналась, что с нетерпением ждет следующей поездки, чтобы купить билет рядом с котиком или собачкой.
Теперь при покупке билетов система показывает пассажиров, путешествующих с домашними животными
В Укрзализныце ответили, что ввели соответствующие обозначения по просьбе пассажиров.
Значок в виде лапки поможет ориентироваться при бронировании мест пассажирам, страдающим аллергией на шерсть, или тем, кто планирует взять с собой в поездку своих питомцев.
Большинство пользователей сети в восторге от обновления.
"На мой взгляд, классное решение, потому что я тоже люблю животных и всегда ласкаю этих пупсов), но хотелось бы, чтобы все животные спокойно отдыхали со своими хозяевами и никто не трогал их своими объятиями и играми, если они этого не хотят".
"Ой, ура!! Теперь я буду искать не нижнюю полку, а эту лапку".
"Очень классная идея, если буду ехать на поезде, всегда буду выбирать место рядом. Минус — конфликты со стороны аллергиков и зоофобов".
"Надеюсь, вы понимаете, что за это купе, где есть пушистик, развернётся не одна битва".
Ранее Новини.LIVE рассказали, чем вагон RIC Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно.
Также Новини.LIVE писали, в какие поезда Укрзализныци не пустят без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим по внутренним рейсам, достаточно показать проводнику при посадке только электронный билет. Однако на некоторых международных маршрутах ситуация кардинально иная.
Читайте Новини.live!