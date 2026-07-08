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Главная Транспорт Успейте "урвать": Ryanair дарит скидки на летние и осенние рейсы

Успейте "урвать": Ryanair дарит скидки на летние и осенние рейсы

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 12:44
Быстрая распродажа Ryanair: доступные направления и цены на билеты
Ryanair запустил распродажу. Фото: Pexels, Ryanair. Коллаж: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о новой акции. Авиакомпания запустила щедрую распродажу билетов на рейсы в середине лета и в начале осени. Путешественники могут сэкономить на поездках во многие города Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Летне-осенняя распродажа Ryanair

Новая летняя акция Ryanair будет действовать только до 9 июля включительно. Она распространяется на авиарейсы с 9 июля по 30 сентября 2026 года. Приобрести билеты можно на сайте и в приложении авиаперевозчика.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов с ценами в одну сторону:

  • Варшава (WAW) – Пиза (Италия) — от 22 евро;
  • Варшава (WMI) – Болонья (Италия) — от 16 евро;
  • Краков – Осло (Норвегия) — от 15 евро;
  • Бухарест (BBU) – Бари (Италия) — от 15 евро;
  • Бухарест (OTP) – Неаполь (Италия) — от 15 евро;
  • Братислава — Рим (Италия) — от 15 евро;
  • Будапешт – Катовице (Польша) — от 15 евро.

В стоимость акционного билета входит только перелет и минимальная ручная кладь размером до 40х25х20 см — без ограничений по весу. За дополнительные услуги и багаж путешественнику придется доплатить.

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Если вы сомневаетесь, «впишутся» ли ваши вещи в отведенные размеры, можно воспользоваться услугой Priority. Она позволяет пассажиру взять с собой сумку, чемодан или рюкзак размером до 40х25х20 см без ограничений по весу, а также дополнительную ручную кладь размером до 55х40х20 см и весом до 10 кг.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью Ryanair расширит авиабазу в Братиславе ещё одним, четвёртым самолётом B737. Пассажиры смогут выгодно летать в Пафос, Тирану, Турин и Варшаву. Билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика. Цены на рейсы начинаются от 29,99 евро.

Также Новини.LIVE писали о том, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся далеко от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам полёт.

авиарейсы самолет Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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