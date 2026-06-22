"Урвали" билет УЗ, но допустили ошибку: можно ли исправить данные

Кондуктор проверяет билеты пассажиров. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В разгар летних отпусков покупка билетов на поезд Укрзализныци превращается в настоящую охоту. Представьте, вам удалось забронировать несколько мест в вагоне, однако при проверке уже оформленного посадочного талона вы обнаружили, что допустили ошибку в имени или фамилии. Перевозчик ответил, пустят ли проводники в таком случае в поезд.

Об этом рассказали представители УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Ошибка в билетах УЗ

К Укрзализныце обратилась пассажирка, допустившая ошибку при оформлении билетов. Ей удалось "урвать" два билета на поезд Киев-Бухарест, однако когда она загрузила документ, на одном из них было указано не то имя, которое она вводила, а имя пассажира, ранее добавленного в приложение.

Она поинтересовалась у перевозчика, можно ли как-то исправить неправильно введенные данные, ведь приобрести новые билеты после возврата купленных будет невозможно.

В УЗ ответили, что в принципе допускается 3 ошибки в билете. Если же ошибок больше — билет недействителен, и его необходимо вернуть и приобрести новый.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.