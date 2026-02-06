Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Uklon переходит на круглосуточную работу еще в семи городах

Uklon переходит на круглосуточную работу еще в семи городах

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 15:07
Uklon будет работать круглосуточно еще в семи городах Украины — список
Такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Сервис вызова авто Uklon расширяет круглосуточный режим работы. С 7 февраля услуга 24/7 станет доступной еще в семи городах Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Uklon.

Реклама
Читайте также:

В каких городах Uklon заработает круглосуточно

Круглосуточно Uklon начнет работать в:

  • Харькове;
  • Запорожье;
  • Днепре;
  • Кривом Роге; Кривом Роге;
  • Николаеве;
  • Сумах;
  • Чернигове.

После расширения сервис будет доступен в режиме 24/7 уже в 26 городах Украины.

Скидки на ночные такси для пассажиров УЗ

Напомним, что украинцам с февраля стало в разы проще добраться домой после прибытия поезда Укрзализныци, который прибыл после начала комендантского часа.

Uklon и Bolt предоставили пассажирам скидки на поездки с/на вокзалы, чтобы у них была возможность добраться домой после прибытия поездов с задержками.

Ранее мы писали, сколько зарабатывают таксисты в Украине в 2026 году. Средняя зарплата водителя такси составляет 37 500 грн в месяц, что на 10 000 грн выше средней зарплаты по стране.

Также мы писали, что в Украине планируют кардинально изменить требования и правила для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Укрзализныця такси комендантский час водители пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации