Uklon будет работать круглосуточно еще в семи городах Украины — список

Сервис вызова авто Uklon расширяет круглосуточный режим работы. С 7 февраля услуга 24/7 станет доступной еще в семи городах Украины.

В каких городах Uklon заработает круглосуточно

Круглосуточно Uklon начнет работать в:

Харькове;

Запорожье;

Днепре;

Кривом Роге; Кривом Роге;

Николаеве;

Сумах;

Чернигове.

После расширения сервис будет доступен в режиме 24/7 уже в 26 городах Украины.

Скидки на ночные такси для пассажиров УЗ

Напомним, что украинцам с февраля стало в разы проще добраться домой после прибытия поезда Укрзализныци, который прибыл после начала комендантского часа.

Uklon и Bolt предоставили пассажирам скидки на поездки с/на вокзалы, чтобы у них была возможность добраться домой после прибытия поездов с задержками.

Ранее мы писали, сколько зарабатывают таксисты в Украине в 2026 году. Средняя зарплата водителя такси составляет 37 500 грн в месяц, что на 10 000 грн выше средней зарплаты по стране.

Также мы писали, что в Украине планируют кардинально изменить требования и правила для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.