Uklon будет работать круглосуточно еще в семи городах Украины — список

Uklon переходит на круглосуточную работу еще в семи городах
Сервис вызова авто Uklon расширяет круглосуточный режим работы. С 7 февраля услуга 24/7 станет доступной еще в семи городах Украины.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Uklon.
В каких городах Uklon заработает круглосуточно
Круглосуточно Uklon начнет работать в:
- Харькове;
- Запорожье;
- Днепре;
- Кривом Роге; Кривом Роге;
- Николаеве;
- Сумах;
- Чернигове.
После расширения сервис будет доступен в режиме 24/7 уже в 26 городах Украины.
Скидки на ночные такси для пассажиров УЗ
Напомним, что украинцам с февраля стало в разы проще добраться домой после прибытия поезда Укрзализныци, который прибыл после начала комендантского часа.
Uklon и Bolt предоставили пассажирам скидки на поездки с/на вокзалы, чтобы у них была возможность добраться домой после прибытия поездов с задержками.
Ранее мы писали, сколько зарабатывают таксисты в Украине в 2026 году. Средняя зарплата водителя такси составляет 37 500 грн в месяц, что на 10 000 грн выше средней зарплаты по стране.
Также мы писали, что в Украине планируют кардинально изменить требования и правила для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.
Читайте Новини.LIVE!