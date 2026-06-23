Украинцев предупредили о возможных задержках на одном из пунктов пропуска

Проверка документов у водителей при пересечении границы. Фото: ГПСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Украинцев предупредили о возможных задержках при пересечении границы со Словакией. На пешеходном переходе "Малые Селменцы — Вельке Слеменце" будут проводиться технические работы. Они могут повлиять на скорость прохождения процедур.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает Новини.LIVE.

Задержки на границе со Словакией

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, в период с 25 по 27 июня 2026 года в международном пункте пропуска "Малые Селменцы — Вельке Слеменце" будут проводиться монтажные работы и временное переподключение инженерных сетей.

Соответствующие мероприятия проводятся в рамках реализации мер по модернизации пограничной и таможенной инфраструктуры.



В ГПСУ предупредили, что из-за технических работ возможно временное замедление проведения контрольных и пропускных процедур. Пограничники призвали украинцев учитывать эту информацию при планировании своих поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ, и пассажирам мгновенно отобразится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Также Новини.LIVE писали, в какое время и в какие дни лучше всего пересекать границу. По сравнению с весной пассажиропоток существенно вырос. При этом очереди в основном на выезд из Украины.