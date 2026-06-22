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Главная Транспорт Как избежать очередей на границе: в ГПСУ назвали лучшее время для выезда

Как избежать очередей на границе: в ГПСУ назвали лучшее время для выезда

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 14:14
Выезд за границу: в какое время и в какой день самые короткие очереди на пограничном пункте
Автомобили на границе. Фото: ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE.

В Украине начался сезон летних отпусков, и сотни граждан отправляются на отдых за границу. Однако поездку могут испортить длинные очереди на границе. Лучше всего планировать прибытие на пограничный пункт в утренние часы с понедельника по пятницу.

Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "Киев24", передает Новини.LIVE.

Как избежать очередей на границе

По словам представителя ГПСУ, в будние дни в утренние часы на большинстве пограничных пунктов почти нет очередей на выезд. Однако ближе к обеду и вечеру поток автомобилей существенно увеличивается.

Очереди фиксируются не только на границе с Польшей, но и с Венгрией, в частности, вблизи пограничных пунктов "Тиса" и "Лужанка".

Демченко рассказал, что по сравнению с весной пассажиропоток в начале лета существенно вырос. Так, в весенние месяцы границу пересекало около 400 автобусов, а только за прошлые выходные было зафиксировано 580 автобусов.

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Он предупредил, что в выходные дни пассажиропоток в разы превышает показатели будних дней. В частности, в субботу, 20 июня, границу пересекли 130 тысяч человек, а в воскресенье, 21 июня, — 136 тысяч. Июнь этого года стал рекордным. При этом очереди в основном на выезд из Украины.

Демченко рассказал, что половина выездов приходится на украинско-польскую границу, а на пограничный пункт с Молдовой — 20 %.

Он добавил, что пассажиропоток трудно спрогнозировать, и лучшим выходом будет следить за очередями на границе. Соответствующая информация обновляется каждые 3 часа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ, и пассажирам мгновенно отобразится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Также Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году потребуется виза. Разрешительные документы различаются в зависимости от цели планируемого пребывания. Например, бывают визы для туризма, обучения, работы, посещения родственников или друзей, участия в научных конференциях и т. д.

путешествие Европа выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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