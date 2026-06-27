Украинцам станет удобнее добираться до Германии: Leo Express запустил новый поезд
Чешский частный оператор Leo Express запустил новое международное сообщение по маршруту Франкфурт — Прага — Перемышль. Благодаря новому рейсу украинцы могут с комфортом добраться до Германии.
Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.
Новый поезд в Германию
Новый маршрут соединил Германию, Чехию и Польшу. Поезд будет отправляться из Пшемышля, расположенного недалеко от украинско-польской границы.
В Германию поезд будет отправляться из Богумина во второй половине дня, прибывать на Центральный вокзал в Праге вечером и продолжать движение ночью до аэропорта Франкфурта.
В обратном направлении поезд будет отправляться из аэропорта Франкфурта в 14:39, прибывать в Прагу ночью и останавливаться в Богумине в 6:01 утра.
В Германии поезд будет останавливаться в Лейпциге, Фульде, Ханау, Оффенбахе и Франкфурте-Юге.
На маршруте будут курсировать модернизированные вагоны RIC, предназначенные для международных перевозок и оборудованные кондиционерами и Wi-Fi. На борту будут доступны услуги питания и другие услуги для пассажиров. Цены на билеты начинаются от 9,9 евро.
Leo Express также готовится запустить новое железнодорожное сообщение до Перемышля, как только будет завершена процедура оценки экономического равновесия в Польше. До этого момента компания запустит автобусное сообщение на участке Богумин–Краков–Тарнув–Жешув–Перемышль.
Автобусы будут перевозить пассажиров и обеспечивать пересадки на поезда Leo Express в обоих направлениях.
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