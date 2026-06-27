Украинцам станет удобнее добираться до Германии: Leo Express запустил новый поезд

Новый маршрут Leo Express. Фото: Leo Express, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Чешский частный оператор Leo Express запустил новое международное сообщение по маршруту Франкфурт — Прага — Перемышль. Благодаря новому рейсу украинцы могут с комфортом добраться до Германии.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Новый поезд в Германию

Новый маршрут соединил Германию, Чехию и Польшу. Поезд будет отправляться из Пшемышля, расположенного недалеко от украинско-польской границы.

В Германию поезд будет отправляться из Богумина во второй половине дня, прибывать на Центральный вокзал в Праге вечером и продолжать движение ночью до аэропорта Франкфурта.

В обратном направлении поезд будет отправляться из аэропорта Франкфурта в 14:39, прибывать в Прагу ночью и останавливаться в Богумине в 6:01 утра.

В Германии поезд будет останавливаться в Лейпциге, Фульде, Ханау, Оффенбахе и Франкфурте-Юге.

На маршруте будут курсировать модернизированные вагоны RIC, предназначенные для международных перевозок и оборудованные кондиционерами и Wi-Fi. На борту будут доступны услуги питания и другие услуги для пассажиров. Цены на билеты начинаются от 9,9 евро.

Leo Express также готовится запустить новое железнодорожное сообщение до Перемышля, как только будет завершена процедура оценки экономического равновесия в Польше. До этого момента компания запустит автобусное сообщение на участке Богумин–Краков–Тарнув–Жешув–Перемышль.

Автобусы будут перевозить пассажиров и обеспечивать пересадки на поезда Leo Express в обоих направлениях.

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