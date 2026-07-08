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Главная Транспорт Туристов предупредили об аферистах: как не потерять тысячи в парижском метро

Туристов предупредили об аферистах: как не потерять тысячи в парижском метро

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 14:39
Парижское метро: как распознать мошенников в метро
Метрополитен в Париже. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

В любой стране мира метро является одним из самых доступных видов транспорта. Однако туристам следует быть более осторожными в таких местах. В частности, мошенники нередко пользуются их незнанием языка и растерянностью.

Об одной из схем мошенников в парижском метро рассказала пользовательница Beingnicholalouise в TikTok, передает Новини.LIVE.

Мошенники в парижском метро

Туристка Никола предупредила, что в парижском метро нужно быть особенно осторожным. В частности, во время летнего отпуска она потеряла почти 100 евро из-за мошенников.

К ней подошел неизвестный мужчина, когда она пыталась оплатить билеты в метро в терминале самообслуживания. Он был пожилого возраста, опрятно и элегантно одет и хорошо владел английским языком.

Мужчина спросил, нужна ли ей помощь, на что туристка ответила, что пытается оплатить билеты. Незнакомец отвел ее к другому терминалу, где начал вводить данные.

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Туристка поняла, что что-то не так, когда на экране появилась сумма в размере 97 евро. Несмотря на её отказ, мужчина нажал кнопку подтверждения, однако путешественница не заметила, чтобы он оплачивал эти билеты.

Затем незнакомец проводил женщину к турникетам, где просканировал документ, открывший вход для пассажиров с инвалидностью. После чего мужчина начал требовать деньги, утверждая, что он оплатил билеты. Он даже согласился сделать скидку и снизил сумму до 90 евро.

Туристка не дала ему денег, а вместо этого забрала якобы купленные билеты — они оказались обычными незаполненными бланками. Мошенник ушел, заявив, что продаст их другим, и быстро скрылся.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро Crimée на Crimea-Ukraine. Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции в отношении непризнания российской аннексии.

Также Новини.LIVE писали, что в Чехии ведется строительство линии метро D, которая будет проходить между станциями "Олбрахтова" и "Нове Двори". Ее платформы будут располагаться на глубине 33 метра. После завершения строительства она будет перевозить около 45 миллионов пассажиров в год.

афера Париж метрополитен
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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