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Главная Транспорт Только гранит и мрамор: машинист раскрыл интересную деталь о киевском метро

Только гранит и мрамор: машинист раскрыл интересную деталь о киевском метро

Ua ru
22 сентября 2026 08:36
Киевское метро: почему станции отделаны только гранитом и мрамором
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Замечали ли вы, что каждая станция метрополитена в Киеве отделана именно гранитом или мрамором? Именно из этого материала сделаны платформы.

Почему для отделки метростроители выбрали именно гранит и мрамор, рассказал опытный машинист dmitrij.roda в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Отделка в киевском метро

Машинист обратил внимание, что для отделки станций использовался не обычный асфальт, брусчатка или вообще какой-либо другой декоративный материал.

"Все на самом деле очень просто. Станция метрополитена отделывается гранитом или мрамором именно из-за их практичности, прочности и износостойкости", — рассказал он.

Мужчина добавил, что из-за сильных вибраций, которые издает поезд, а также большого пассажиропотока, обычный асфальт не выдержал бы такой нагрузки.

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"Платформы первой станции столичного метрополитена имели асфальтовое покрытие, но это продлилось недолго, так как оно сразу потрескалось и износилось", — рассказал машинист.

Он добавил, что после неудачного первого опыта асфальтовое покрытие заменили мраморными или гранитными плитами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какое метро считается самым маленьким в мире. "Кармелит" в Хайфе имеет всего шесть станций и один туннель длиной чуть более 1,8 км, а поездка между конечными станциями занимает около восьми минут. Метро работает шесть дней в неделю, а по субботам и в праздничные дни поезда не курсируют.

Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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