Киевское метро: почему станции отделаны только гранитом и мрамором

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Замечали ли вы, что каждая станция метрополитена в Киеве отделана именно гранитом или мрамором? Именно из этого материала сделаны платформы.

Почему для отделки метростроители выбрали именно гранит и мрамор, рассказал опытный машинист dmitrij.roda в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Отделка в киевском метро

Машинист обратил внимание, что для отделки станций использовался не обычный асфальт, брусчатка или вообще какой-либо другой декоративный материал.

"Все на самом деле очень просто. Станция метрополитена отделывается гранитом или мрамором именно из-за их практичности, прочности и износостойкости", — рассказал он.

Мужчина добавил, что из-за сильных вибраций, которые издает поезд, а также большого пассажиропотока, обычный асфальт не выдержал бы такой нагрузки.

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"Платформы первой станции столичного метрополитена имели асфальтовое покрытие, но это продлилось недолго, так как оно сразу потрескалось и износилось", — рассказал машинист.

Он добавил, что после неудачного первого опыта асфальтовое покрытие заменили мраморными или гранитными плитами.

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