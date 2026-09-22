Киевское метро: почему станции отделаны только гранитом и мрамором

Только гранит и мрамор: машинист раскрыл интересную деталь о киевском метро
Замечали ли вы, что каждая станция метрополитена в Киеве отделана именно гранитом или мрамором? Именно из этого материала сделаны платформы.
Почему для отделки метростроители выбрали именно гранит и мрамор, рассказал опытный машинист dmitrij.roda в TikTok, передает Новини.LIVE.
Отделка в киевском метро
Машинист обратил внимание, что для отделки станций использовался не обычный асфальт, брусчатка или вообще какой-либо другой декоративный материал.
"Все на самом деле очень просто. Станция метрополитена отделывается гранитом или мрамором именно из-за их практичности, прочности и износостойкости", — рассказал он.
Мужчина добавил, что из-за сильных вибраций, которые издает поезд, а также большого пассажиропотока, обычный асфальт не выдержал бы такой нагрузки.
@dmytro.roda
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"Платформы первой станции столичного метрополитена имели асфальтовое покрытие, но это продлилось недолго, так как оно сразу потрескалось и износилось", — рассказал машинист.
Он добавил, что после неудачного первого опыта асфальтовое покрытие заменили мраморными или гранитными плитами.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какое метро считается самым маленьким в мире. "Кармелит" в Хайфе имеет всего шесть станций и один туннель длиной чуть более 1,8 км, а поездка между конечными станциями занимает около восьми минут. Метро работает шесть дней в неделю, а по субботам и в праздничные дни поезда не курсируют.
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