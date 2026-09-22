Метро Києва: чому станції оздоблені лише гранітом і мармуром

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Чи звертали ви увагу, що кожна станція метрополітену у Києві оздоблена саме гранітом або мармуром. Із такого матеріалу зроблені платформи.

Чому для оздоблення метробудівці обрали саме граніт і мармур розповів досвідчений машиніст dmitrij.roda в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Оздоблення в метро Києва

Машиніст звернув увагу, що для оздоблення станцій використовувався не звичайний асфальт, бруківка, чи взагалі будь-який інший декоративний матеріал.

"Все насправді дуже просто. Станція метрополітену оздоблюється гранітом або мармуром і через їхню практичність та стійкість і не зношуваність", — розповів він.

Чоловік додав, що через сильні вібрації, які видає поїзд, а також великий пасажиропотік, звичайний асфальт не витримав би такого навантаження.

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"Платформи першої станції столичного метрополітену мали асфальтове покриття, але це було ненадовго, тому що він одразу потріскався та зносився", — розповів машиніст.

Він додав, що після невдалого першого досвіду асфальтне оздоблення замінили мармурові або гранітні плити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яке метро вважають найменшим у світі. "Кармеліт" у Хайфі має лише шість станцій і один тунель завдовжки трохи більше 1,8 км, а поїздка між кінцевими займає близько восьми хвилин. Підземка працює шість днів на тиждень, а в суботу та святкові дні поїзди не курсують.

Також Новини.LIVE писали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".