Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Лише граніт і мармур: машиніст розкрив цікаву деталь про метро Києва

Лише граніт і мармур: машиніст розкрив цікаву деталь про метро Києва

Ua ru
22 вересня 2026 08:36
Метро Києва: чому станції оздоблені лише гранітом і мармуром
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Чи звертали ви увагу, що кожна станція метрополітену у Києві оздоблена саме гранітом або мармуром. Із такого матеріалу зроблені платформи.

Чому для оздоблення метробудівці обрали саме граніт і мармур розповів досвідчений машиніст dmitrij.roda в TikTok, передає Новини.LIVE.

Реклама

Оздоблення в метро Києва

Машиніст звернув увагу, що для оздоблення станцій використовувався не звичайний асфальт, бруківка, чи взагалі будь-який інший декоративний матеріал.

"Все насправді дуже просто. Станція метрополітену оздоблюється гранітом або мармуром і через їхню практичність та стійкість і не зношуваність", — розповів він.

Чоловік додав, що через сильні вібрації, які видає поїзд, а також великий пасажиропотік, звичайний асфальт не витримав би такого навантаження.

Читайте також:

"Платформи першої станції столичного метрополітену мали асфальтове покриття, але це було ненадовго, тому що він одразу потріскався та зносився", — розповів машиніст.

Він додав, що після невдалого першого досвіду асфальтне оздоблення замінили мармурові або гранітні плити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яке метро вважають найменшим у світі. "Кармеліт" у Хайфі має лише шість станцій і один тунель завдовжки трохи більше 1,8 км, а поїздка між кінцевими займає близько восьми хвилин. Підземка працює шість днів на тиждень, а в суботу та святкові дні поїзди не курсують.

Також Новини.LIVE писали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Київ метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації