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Главная Транспорт Стюардесса объяснила, почему летом самолеты чаще опаздывают

Стюардесса объяснила, почему летом самолеты чаще опаздывают

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 07:32
Путешествие на самолете: почему летом рейсы задерживаются чаще
Пассажиры в аэропорту ждут свой рейс. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Сезон летних отпусков в самом разгаре, и тысячи пассажиров отправляются на курорты. Именно с июня по август фиксируется наибольшее количество задержек авиарейсов. На расписание самолетов влияет множество факторов.

Опытная стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok рассказала, с чем это связано, передает Новини.LIVE.

Задержки самолетов в летний период

Дело в том, что в летний период рейсов в разы больше. Чем выше нагрузка на аэропорт, тем больше будет задержек.

В частности, требуется персонал, наземные службы, наземная техника для того, чтобы встретить самолет или отправить его в рейс. Кроме того, всем не хватает места на парковке, и из-за этого приходится ждать.

"Авиация — это, знаете, такая цепочка событий. Как только один рейс опоздал, по цепочке пошли задержки всех рейсов. Самая частая причина задержки вашего рейса — это позднее прибытие самолета с предыдущего рейса", — пояснила стюардесса.

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@tanya_ivanikhina_

Второе лето, когда я не успела на пересадку. Эх)

♬ оригинальная аудиозапись — Твоя стюардесса Таня

В частности, самолеты где-то могут ждать очереди на вылет, потому что где-то ждали пассажиров, где-то не успели погрузить багаж, и бывает так, что пассажиры уже на борту, а багаж еще загружается.

Стюардесса призналась, что за последнюю неделю её работы пять из шести рейсов были задержаны.

"В Валенсии мы ждали, пока загрузят багаж, в Неаполе мы ждали своей очереди на вылет, а когда вылетали с Кипра, нам сказали, что в Тель-Авиве нет для нас слота, то есть этого временного интервала, в который мы можем прилететь", — рассказала она.

Стюардесса добавила, что ежедневно для обеспечения одного рейса работают сотни сотрудников авиакомпании — от диспетчеров до других специалистов, которые управляют этим самолетом, указывая, где приземляться и куда заходить на посадку.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

Также Новини.LIVE писали, что путешественникам этим летом стоит прибывать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнёт работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

самолет путешествие отпуск
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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