Метро в Киеве: какую станцию построили всего за один год

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно тысячи жителей и гостей города пользуются столичным метрополитеном, чтобы добраться до места назначения. Однако мало кто задумывается об истории каждой станции. Одна из них была построена в рекордные сроки — всего за один год.

Об этом сообщает "ТиКиев" в соцсети TikTok, передает Новини.LIVE.

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Чем уникальна станция "Выставочный центр"

Станция "Выставочный центр" появилась в связи с развитием северной части Киева и необходимостью удобного сообщения с "Экспо-центром Украины" — местом проведения крупных выставок и мероприятий.

Долгое время синяя линия заканчивалась на станции "Лыбидский", но этого было недостаточно для постоянно растущего города.

Станцию построили за рекордно короткий срок — менее чем за год. "Выставочный центр" открыли 27 декабря 2011 года — она стала 50-й юбилейной станцией киевского метро.

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Она неглубокая, с просторным центральным залом.

Её строили с расчётом на большой пассажиропоток во время массовых мероприятий.

Название станции напрямую связано с её назначением — она должна быстро и удобно доставлять жителей на выставки, ярмарки и фестивали.

В тяжёлые для города времена, как и многие другие станции метро, она стала убежищем для многих горожан, которые прячутся в её стенах от вражеских ракет и дронов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж нужно перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

Также Новини.LIVE писали, где в киевском метрополитене спрятан тайный переход. На старых картах метро можно заметить перспективную линию "Левобережная", которую планируется сделать либо линией метро, либо линией скоростного трамвая. Тайный туннель на станции является закладкой под будущий переход на станцию левобережной линии метро.