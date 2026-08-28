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Головна Транспорт Станція метро в Києві, яка була побудована в рекордно короткі терміни

Станція метро в Києві, яка була побудована в рекордно короткі терміни

Ua ru
28 серпня 2026 07:25
Метро в Києві: яку станцію побудували всього за один рік
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Щодня столичним метрополітеном добираються у справах тисячі мешканців та гостей міста. Проте мало хто замислюється про історію кожної станції. Одну з них було побудовано в рекордні терміни —  всього за один рік.

Про це повідомляє "ТиКиїв" в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.

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Чим унікальна станція "Виставковий центр"

Станція "Виставковий центр" з’явилася у відповідь на розвиток північної частини Києва та необхідність зручного сполучення з "Експо-центром України" — місцем проведення великих виставок і заходів.

Довгий час синя лінія закінчувалася на станції "Либідський", але цього було недостатньо для міста, яке постійно зростало.

Станцію побудували за рекордно короткий термін — менше ніж за рік. "Виставковий центр" відкрили 27 грудня 2011 року — вона стала 50-ю ювілейною станцією київського метро.

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Вона неглибока, з просторим центральним залом.
Її будували із розрахунком на великий пасажиропотік під час масових заходів. 

@ty_kyiv

Історія 50-тої ювілейноі станції Київського метрополітену😍 Дивись у нашому сюжеті про «Виставковий центр» #ТиКиїв #kyiv #історіякиєва #історіястанційметро #метрокиїв

♬ оригінальний звук - ТиКиїв

Назва станції безпосередньо пов’язана з її призначенням — вона має швидко та зручно доставляти жителів на виставки, ярмарки та фестивалі.

У важкі для міста, як і багато інших станцій метро, вона стала притулком для багатьох містян, які ховаються його стінах від ворожих ракет та дронів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.

Також Новини.LIVE писати, де в метрополітені Києва захований таємний перехід. На старих мапах метро можна помітити перспективну лінію Лівобережна, яку планувати зробити чи то лінією метро, чи то швидкісного трамвая. Таємний тунель на станції є закладкою під майбутній перехід на станцію лівобережної лінії метро.

Київ метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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