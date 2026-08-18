Штрафа не избежать: Польша меняет правила для украинских водителей

Пограничный контроль в Польше. Фото: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej / Facebook

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Украинцам, путешествующим по Польше, станет сложнее избежать ответственности за нарушение правил. В частности, с введением новой системы нарушители будут получать штрафы уже после возвращения домой. Кроме того, предусмотрено финансовое наказание для тех, кто откажется от ответственности.

Об этом пишет издание interia.pl, передает Новини.LIVE.

Польша начнет жестко штрафовать украинских водителей

В мае прошлого года между Украиной и Польшей было заключено соглашение о сотрудничестве в борьбе с правонарушениями. Оно вступило в силу 9 июня 2026 года.

Согласно новым нормам, Дорожная инспекция (ITD) и полиция имеют право получать от украинских органов персональные данные о владельцах автомобилей. Благодаря этому штрафы будут высылаться нарушителям по месту жительства в Украине.

Кроме того, Министерство инфраструктуры Польши требует, чтобы владелец автомобиля указывал все данные о том, кто именно нарушил правила в Польше.

Тем, кто будет уклоняться от ответственности, дополнительно к штрафу начислят административный сбор:

превышение скорости до 30 км/ч: от 1500 злотых (около 18 000 грн);

превышение скорости свыше 71 км/ч: 7500 злотых (более 90 000 грн);

проезд на красный свет: 3000 злотых (около 36 000 грн);

нарушение правил на железнодорожном переезде: 6000 злотых (более 72 000 грн).

Согласно новым правилам, данные о нарушениях будут вноситься в единый реестр иностранных автомобилей-нарушителей. Эта база будет доступна для Пограничной службы, полиции и Дорожной инспекции Польши.

То есть все нарушения "выплывут" при пересечении автомобилем границы или во время обычной остановки полицией. Нарушителю придется выплатить все штрафы вместе со сборами, иначе транспортное средство имеют право задержать.

Поэтому даже если вы превысили скорость или проехали на красный свет светофора, лучше сразу оплатить штраф, иначе впоследствии не удастся избежать ответственности и впоследствии столкнуться с неприятностями и дополнительными расходами.

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