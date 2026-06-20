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Главная Транспорт Штраф в размере 55 евро за билет: как не переплачивать Ryanair в аэропорту

Штраф в размере 55 евро за билет: как не переплачивать Ryanair в аэропорту

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 20:17
Рейс Ryanair: как пассажирам сэкономить 55 евро в аэропорту
Пассажиры летят на самолете Ryanair. Фото: Freepik, Ryanair. Коллаж: Новини.LIVE

Изменение правил компании Ryanair может привести к тому, что некоторым отдыхающим придется уплатить в аэропорту дополнительный сбор в размере 55 евро. Бюджетная авиакомпания уже взимает дополнительные сборы за багаж и бронирование места.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Дополнительные сборы Ryanair

В настоящее время пассажирам Ryanair, путешествующим по стандартным тарифам, разрешается брать с собой сумку или рюкзак размером до 40 x 30 x 20 см.

Если размеры ручной клади превышают эти ограничения, её придётся сдать в багажный отсек самолёта за дополнительную плату.

Хотя многие путешественники знакомы с этой политикой, существует еще одно требование Ryanair, которое может обойтись вам в немалую сумму. Все, кто летит рейсами Ryanair, должны зарегистрироваться онлайн.

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После регистрации пассажиры могут сохранить свой посадочный талон на мобильном телефоне или планшете. В ноябре 2025 года компания Ryanair полностью перешла на электронные билеты.

Онлайн-регистрация открывается за 60 дней до вылета для тех, кто приобрел конкретные места, или за 24 часа до вылета для пассажиров, согласных на случайное распределение мест.

Независимо от предпочтений при выборе места, онлайн-регистрация закрывается за два часа до запланированного времени вылета. После завершения онлайн-регистрации выдаются посадочные талоны, и пассажиры обязаны сохранить их электронную копию. Если пассажир не успеет зарегистрироваться за два часа до вылета — в аэропорту придется заплатить штраф в размере 55 евро.

Чтобы избежать этой платы, убедитесь, что у вас есть действительный посадочный талон, прежде чем отправляться в аэропорт.

Пассажирам, путешествующим без смартфона или планшета, компания Ryanair предоставит бесплатный посадочный талон при условии, что онлайн-регистрация была завершена до прибытия в аэропорт.

Компания Ryanair также отправляет пассажирам напоминания о необходимости пройти онлайн-регистрацию незадолго до запланированного вылета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair добавила в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на побережье Адриатического моря.

Также Новини.LIVE писали, как зарегистрироваться на рейс Ryanair без доплат. Благодаря небольшой хитрости можно сэкономить от 5 до 30 евро. Однако такая игра в "рулетку с местами" может обойтись дорого.

авиарейсы самолет Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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