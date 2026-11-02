В самолете United Airlines мог произойти теракт: как удалось предотвратить угрозу

Самолет United Airlines. Фото: United Airlines/Facebook

Самолет авиакомпании United Airlines, следовавший из Лас-Вегаса в Ньюарк в штате Нью-Джерси, развернулся примерно через 10 минут после взлета. Причиной стало подозрительное SMS-сообщение одного из пассажиров.

Об этом сообщает RMF24, передает Новини.LIVE.

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Угроза на борту самолета United Airlines

Отмечается, что 24 октября самолет авиакомпании United Airlines вылетел из международного аэропорта имени Гарри Рейда в Лас-Вегасе и должен был прибыть в Ньюарк в штате Нью-Джерси.

Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют, что самолет развернулся примерно через 10 минут после взлета, когда пролетал над Аризоной. На борту находилось 157 пассажиров.

Из восьми записей разговоров с диспетчерской службой, полученных американским сервисом CBS News, следует, что самолет развернулся из-за подозрения в террористической угрозе.

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По словам одного из пилотов, стюардесса видела, как один из пассажиров писал SMS-сообщение о том, что намерен захватить самолет.

"Мы ввели процедуры безопасности и вернули самолет в Лас-Вегас. Нам не пришлось применять никаких мер принуждения. Пассажир идет на сотрудничество, поскольку не осознает ситуацию", — рассказал он.

Пилот объяснил, почему посадка длилась дольше, ведь возвращение в Лас-Вегас требовало соответствующей подготовки самолета к посадке. Он сообщил диспетчерской службе, что экипаж не может сразу приступить к посадке в международном аэропорту имени Гарри Рейда в Лас-Вегасе. Самолету сначала нужно было израсходовать часть топлива, чтобы уменьшить свою массу.

Департамент полиции Лас-Вегаса задержал пассажира самолета United Airlines, 25-летнего Данте Милна из Клифтона в штате Нью-Джерси. Мужчину задержали в международном аэропорту имени Гарри Рейда, и ему предъявили обвинения, связанные с угрозами преступного характера или распространением ложной информации о террористическом акте.

Авиакомпания United Airlines подтвердила, что самолет благополучно вернулся в Лас-Вегас. Как сообщается, решение о возвращении самолета было принято из «соображений безопасности». В настоящее время ведется расследование.

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