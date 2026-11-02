У літаку United Airlines міг статися теракт: як вдалося запобігти загрозі

Літак United Airlines. Фото: United Airlines/Facebook

Літак авіакомпанії United Airlines, який прямував із Лас-Вегаса до Ньюарка у штаті Нью-Джерсі, розвернувся приблизно через 10 хвилин після зльоту. Причиною стало підозріле SMS-повідомлення одного з пасажирів.

Про це повідомляє RMF24, передає Новини.LIVE.

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Загроза у літаку United Airlines

Зазначається, що 24 жовтня літак авіакомпанії United Airlines вилетів з міжнародного аеропорту імені Гаррі Рейда в Лас-Вегасі і мав прибути до Ньюарка в штаті Нью-Джерсі.

Дані сервісу Flightradar24 свідчать, що літак розвернувся приблизно через 10 хвилин після зльоту, коли пролітав над Арізоною. На борту перебувало 157 пасажирів.

З восьми записів розмов з диспетчерською службою, які отримав американський сервіс CBS News, випливає, що літак розвернувся через підозру на терористичну загрозу.

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За словами одного з пілотів, стюардеса бачила, як один з пасажирів писав SMS-повідомлення про те, що має намір захопити літак.

"Ми ввели процедури безпеки та повернули літак до Лас-Вегаса. Нам не довелося застосовувати жодних заходів примусу. Пасажир співпрацює, оскільки не усвідомлює ситуацію", — розповів він.

Пілот пояснив, чому посадка тривала довше, адже повернення до Лас-Вегаса вимагало відповідної підготовки літака до посадки. Він повідомив диспетчерській службі, що екіпаж не може одразу розпочати посадку на міжнародному аеропорту імені Гаррі Рейда в Лас-Вегасі. Літак спочатку мав витратити частину палива, щоб зменшити свою масу.

Департамент поліції Лас-Вегаса затримав пасажира літака United Airlines, 25-річного Данте Мілна з Кліфтона у штаті Нью-Джерсі. Чоловіка затримали в міжнародному аеропорту імені Гаррі Рейда, і йому висунули звинувачення, пов’язані з кримінальними погрозами або поширенням неправдивої інформації щодо терористичного акту.

Авіакомпанія United Airlines підтвердила, що літак безпечно повернувся до Лас-Вегаса. Як повідомляється, рішення про повернення літака було прийнято з "міркувань безпеки". Нині справа розслідується.

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