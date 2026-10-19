Самолет авиакомпании Austrian Airlines. Фото: Austrian Airlines/Facebook

Пилоты авиакомпании Austrian Airlines были вынуждены резко изменить курс. Самолет, следовавший из Израиля в Австрию, приземлился в Болгарии из-за сообщения об угрозе взрыва.

Об этом пишет BBC, передает Новини.LIVE.

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Бомба в самолете Austrian Airlines

Отмечается, что самолет Airbus A320 вечером 18 октября летел из Тель-Авива в Вену. Однако самолет не приземлился в конечной точке назначения — пилоты совершили аварийную посадку в столице Болгарии Софии, где пассажиры были эвакуированы.

По данным местных СМИ, болгарские ВВС подняли в воздух истребитель МиГ-29 для сопровождения пассажирского самолета. На данный момент нет данных о пострадавших, начато расследование.

Компания Austrian Airlines сообщила, что было получено сообщение об угрозе взрыва, однако не предоставила дополнительных подробностей.

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Представитель компании сообщил BBC, что на борту самолета находились 51 пассажир и шесть членов экипажа.

Власти провели осмотр самолета примерно через 30 минут после его прибытия в Софию. На момент изменения курса на Софию самолет находился над территорией Румынии.

В компании Austrian Airlines сообщили, что в ходе досмотра самолета угроза обнаружена не была. Спустя некоторое время самолет Airbus A320 завершил свой рейс в Вену со всеми пассажирами на борту.

Данные системы отслеживания полётов показали, что самолёт Austrian Airlines 82 вылетел из аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве в воскресенье вечером, а через три часа приземлился в аэропорту имени Василия Левского в Софии.

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