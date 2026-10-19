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Главная Транспорт Самолет популярной авиакомпании развернули из-за угрозы: что произошло

Самолет популярной авиакомпании развернули из-за угрозы: что произошло

Ua ru
19 октября 2026 15:38
Инцидент на самолете Austrian Airlines: почему рейс был вынужденно развернут в воздухе Austrian Airlines/Facebook
Самолет авиакомпании Austrian Airlines. Фото: Austrian Airlines/Facebook

Пилоты авиакомпании Austrian Airlines были вынуждены резко изменить курс. Самолет, следовавший из Израиля в Австрию, приземлился в Болгарии из-за сообщения об угрозе взрыва.

Об этом пишет BBC, передает Новини.LIVE.

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Бомба в самолете Austrian Airlines

Отмечается, что самолет Airbus A320 вечером 18 октября летел из Тель-Авива в Вену. Однако самолет не приземлился в конечной точке назначения — пилоты совершили аварийную посадку в столице Болгарии Софии, где пассажиры были эвакуированы.

По данным местных СМИ, болгарские ВВС подняли в воздух истребитель МиГ-29 для сопровождения пассажирского самолета. На данный момент нет данных о пострадавших, начато расследование.

Компания Austrian Airlines сообщила, что было получено сообщение об угрозе взрыва, однако не предоставила дополнительных подробностей.

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Представитель компании сообщил BBC, что на борту самолета находились 51 пассажир и шесть членов экипажа.

Власти провели осмотр самолета примерно через 30 минут после его прибытия в Софию. На момент изменения курса на Софию самолет находился над территорией Румынии.

В компании Austrian Airlines сообщили, что в ходе досмотра самолета угроза обнаружена не была. Спустя некоторое время самолет Airbus A320 завершил свой рейс в Вену со всеми пассажирами на борту.

Данные системы отслеживания полётов показали, что самолёт Austrian Airlines 82 вылетел из аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве в воскресенье вечером, а через три часа приземлился в аэропорту имени Василия Левского в Софии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что рейс авиакомпании Flydubai, следовавший 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, едва не закончился трагедией из-за попытки угона. В кабине самолета произошла кровавая стычка, поскольку второй пилот, гражданин Омана, напал на капитана, который был гражданином ОАЭ. Самолет подал сигнал о захвате, начал неконтролируемо снижаться и резко изменил курс, из-за чего Израиль был вынужден поднять на перехват два истребителя.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что самолет венгерской компании Wizz Air во время взлета развернули. Воздушное судно должно было лететь из Рима в Констанцу, но бортпроводница заметила трещины на иллюминаторе самолета. Бдительность стюардессы спасла жизни десяткам людей.

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Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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