Літак авіакомпанії Austrian Airlines. Фото: Austrian Airlines/Facebook

Пілоти авіакомпанії Austrian Airlines були змушені різко змінити курс. Літак, що прямував з Ізраїлю до Австрії, приземлився у Болгарії через повідомлення про загрозу вибуху.

Про це пише BBC, передає Новини.LIVE.

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Бомба в літаку Austrian Airlines

Зазначається, літак Airbus A320 ввечері 18 жовтня летів із Тель-Авіва до Відня. Проте рейси не приземлився у кінцевій точці призначення — пілоти здійснили аварійну посадку в столиці Болгарії Софії, де пасажирів було евакуйовано.

За даними місцевих ЗМІ, болгарські ВПС підняли в повітря винищувач МіГ-29 для супроводу пасажирського літака. Нині не має даних про постраждалих, розпочато розслідування.

Компанія Austrian Airlines повідомила, що було отримано повідомлення про загрозу вибуху, однак не надала додаткових подробиць.

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Речник компанії повідомив BBC, що на борту літака перебували 51 пасажир та шестеро членів екіпажу.

Влада провела огляд літака приблизно через 30 хвилин після його прибуття до Софії. На момент зміни курсу на Софію літак перебував над територією Румунії.

В компанії Austrian Airlines повідомили, що під час огляду літака не було виявлено загрози. Через деякий час літак Airbus A320 завершив свій маршрут до Відня з усіма пасажирами на борту.

Дані системи відстеження польотів показали, що літак Austrian Airlines 82 вилетів з аеропорту "Бен-Гуріон" у Тель-Авіві в неділю ввечері, а через три години приземлився в аеропорту імені Василя Левського в Софії.

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