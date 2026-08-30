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Главная Транспорт Самое компактное метро: почему в метро Днепра всего 6 станций

Самое компактное метро: почему в метро Днепра всего 6 станций

Ua ru
30 августа 2026 07:25
Метро в Днепре: чем оно уникально и как будет работать в сентябре 2026 года
Метрополитен в Днепре. Фото: Днепровский метрополитен/Facebook

В Украине есть несколько систем подземного транспорта. Метрополитен есть в трёх крупнейших городах Украины. Однако в одном из городов построена лишь одна линия, длина туннеля которой составляет менее 8 км.

Новини.LIVE подробнее расскажут о самом компактном метро в Украине.

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Чем уникально метро в Днепре

Метрополитен в Днепре — самый молодой и самый маленький в Украине. Подземка была открыта в 1995 году.

В Днепре метрополитен имеет всего одну красную линию и насчитывает всего 6 станций:

  • "Покровская";
  • "Проспект Свободы";
  • "Заводская";
  • "Металлургов";
  • "Метростроителей";
  • "Вокзальная".

Красная линия простирается всего на 7,8 км. Поездка от первой станции "Покровская" до последней станции "Вокзальная" занимает всего 12 минут.

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Карта метро Днепра. Фото: metro.dp.ua/maps

Почему в метро Днепра только одна линия

Строительство метро в Днепре началось ещё в 1981 году, и при проектировании красной ветки разработчики не руководствовались идеей упростить логистику для всех горожан. Город является промышленным, и нужно было решить вопрос, как рабочие могли бы быстро добираться до заводов.

Маршрут линии метрополитена пролегает через крупные промышленные предприятия:

  • Днепровский электровозостроительный завод;
  • Днепровский завод металлургического оборудования;
  • Днепровский металлургический завод.

Несмотря на размеры метро, его станции входят в список самых глубоких в мире. В частности, станция «Металлургов» расположена на глубине 55 метров, а «Вокзальная» — на глубине 42 метра.

Как работает метро в Днепре в сентябре и сколько стоит проезд

Метрополитен Днепра осуществляет перевозку пассажиров с 5:30 до 23:00.

Стоимость разового проезда в Днепровском метрополитене составляет 10 гривен. Оплата осуществляется с помощью жетона, который можно приобрести в кассах метрополитена, расположенных в вестибюлях станций.

Стоимость проезда также можно оплатить с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самом коротком метро в мире. Оно насчитывает всего шесть станций, а его туннель простирается на 1,8 км. Всего четыре вагона работают в составе двух двухвагонных поездов, которые курсируют по единственному пути с короткой разъездной петлей, позволяющей им расходиться.

Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Днепр общественный транспорт метрополитен
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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