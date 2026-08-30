Метро в Днепре: чем оно уникально и как будет работать в сентябре 2026 года

Самое компактное метро: почему в метро Днепра всего 6 станций
В Украине есть несколько систем подземного транспорта. Метрополитен есть в трёх крупнейших городах Украины. Однако в одном из городов построена лишь одна линия, длина туннеля которой составляет менее 8 км.
Новини.LIVE подробнее расскажут о самом компактном метро в Украине.
Чем уникально метро в Днепре
Метрополитен в Днепре — самый молодой и самый маленький в Украине. Подземка была открыта в 1995 году.
В Днепре метрополитен имеет всего одну красную линию и насчитывает всего 6 станций:
- "Покровская";
- "Проспект Свободы";
- "Заводская";
- "Металлургов";
- "Метростроителей";
- "Вокзальная".
Красная линия простирается всего на 7,8 км. Поездка от первой станции "Покровская" до последней станции "Вокзальная" занимает всего 12 минут.
Почему в метро Днепра только одна линия
Строительство метро в Днепре началось ещё в 1981 году, и при проектировании красной ветки разработчики не руководствовались идеей упростить логистику для всех горожан. Город является промышленным, и нужно было решить вопрос, как рабочие могли бы быстро добираться до заводов.
Маршрут линии метрополитена пролегает через крупные промышленные предприятия:
- Днепровский электровозостроительный завод;
- Днепровский завод металлургического оборудования;
- Днепровский металлургический завод.
Несмотря на размеры метро, его станции входят в список самых глубоких в мире. В частности, станция «Металлургов» расположена на глубине 55 метров, а «Вокзальная» — на глубине 42 метра.
Как работает метро в Днепре в сентябре и сколько стоит проезд
Метрополитен Днепра осуществляет перевозку пассажиров с 5:30 до 23:00.
Стоимость разового проезда в Днепровском метрополитене составляет 10 гривен. Оплата осуществляется с помощью жетона, который можно приобрести в кассах метрополитена, расположенных в вестибюлях станций.
Стоимость проезда также можно оплатить с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.
Ранее Новини.LIVE рассказывали о самом коротком метро в мире. Оно насчитывает всего шесть станций, а его туннель простирается на 1,8 км. Всего четыре вагона работают в составе двух двухвагонных поездов, которые курсируют по единственному пути с короткой разъездной петлей, позволяющей им расходиться.
Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".