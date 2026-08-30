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Головна Транспорт Найкомпактніше метро: чому в підземці Дніпра всього 6 станцій

Найкомпактніше метро: чому в підземці Дніпра всього 6 станцій

Ua ru
30 серпня 2026 07:25
Метро в Дніпрі: чим унікальне та як працює у вересні 2026 року
Метрополітен в Дніпрі. Фото: Дніпровський метрополітен/Facebook

Україна має кілька систем підземного транспорту. Метрополітен розташований у трьох найбільших містах України. Проте в одному з міст збудована лише одна лінія, де довжина тунелю сягає менше 8 км.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про найкомпактніше метро в Україні.

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Чим унікальне метро в Дніпрі

Метрополітен в Дніпрі є наймолодшим та найменшим в Україні. Підземка була відкрита у 1995 році.

В Дніпрі метрополітен має всього одну червону лінію та нараховує всього 6 станцій:

  • "Покровська";
  • "Проспект Свободи";
  • "Заводська";
  • "Металургів";
  • "Метробудівників";
  • "Вокзальна".

Червона лінія простягається всього на 7,8 км. Поїздка з першої станції "Покровська" до останньої станції "Вокзальна" займає всього 12 хвилин.

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Карта метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua/maps

Чому в метро Дніпра лише одна лінія

Підземку в Дніпрі почали будувати ще у 1981 році і під час проєктування червоної гілки розробники не керувалися ідеєю прокласти спростити логістику всім містянам. Місто є промисловим і треба було вирішити питання, як робітники могли б швидко добиратися до заводів.

Маршрут лінії метрополітену пролягає через великі промислові підприємства: 

  • Дніпровський електровозобудівний завод;  
  • Дніпровський завод металургійного обладнання;
  • Дніпровський металургійний завод.

Попри розмірі підземки, її станції входять до переліку найглибших у світі. Зокрема, станція "Металургів" розташована на глибині 55 метрів, а "Вокзальна" — на глибині 42 метри.

Як працює метро в Дніпрі у вересні та скільки коштує проїзд

Метрополітен Дніпра здійснює перевезення пасажирів з 5:30 до 23:00.

Вартість разового проїзду в Дніпровському метрополітені складає 10 гривень. Оплата здійснюється за допомогою жетона, який можна придбати в касах метрополітену, які знаходяться у вестибюлі станцій.

Вартість проїзду також можна сплатити за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найкоротше метро у світі. Воно нараховує всього лише шість станцій, а його тунель простягається на 1,8 км. Всього чотири вагони працюють у складі двох двовагонних поїздів, які курсують по єдиній колії з короткою роз’їзною петлею, що дозволяє їм розходитися. 

Також Новини.LIVE писали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Дніпро громадський транспорт метрополітен
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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