Люди выходят из киевского метро. Фото: Новини.LIVE

Киевская станция метрополитена "Арсенальная" занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Она по-прежнему остается самой глубокой в Европе. Мало кто задумывается, почему её построили так глубоко.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Чем удивляет пассажиров станция метро "Арсенальная"

Станция "Арсенальная" расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями "Крещатик" и "Днепр". Она открыла свои двери 6 ноября 1960 года в составе первой очереди строительства.

Станция долгое время оставалась мировым рекордсменом — её глубина достигала более 105 метров под землёй. Однако в 2022 году в центральной части Китая была открыта станция "Хуньяньцунь" в Чунцине, которая и стала самой глубокой в мире.

Станция "Арсенальная" в настоящее время остается самой глубокой в Европе. Она получила такое название из-за того, что расположена рядом с бывшим заводом "Арсенал". Чтобы спуститься на платформу, придется ехать на эскалаторе почти 5 минут.

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Кроме того, многие знают, что станция овеяна легендами. В частности, вы, наверное, не раз слышали истории о том, что во время холодной войны в недрах земли возле "Арсенальной" обустроили секретные бункеры и хранилища. Даже если они спрятаны в толще грунта, их двери закрыты для пассажиров.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где расположена самая узкая станция метро в мире. После завершения строительства её скрывали в течение года. Станцию построили в рекордные сроки — всего за 3 месяца.

Также мы писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".