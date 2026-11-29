Люди виходять з метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Київська станція метрополітену "Арсенальна" занесена до книг рекордів Гіннеса. Вона досі залишається найглибшою у Європі. Мало хто замислюється, чому вона була закладена так глибоко.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Чим дивує пасажирів станція метро "Арсенальна"

Станція "Арсенальна" розташована на Святошинсько-Броварській лінії між станціями "Хрещатик" і "Дніпро". Вона відкрила свої двері 6 листопада 1960 року у складі першої черги будівництва.

Станція довгий час залишалася світовим рекордсменом — її глибина сягала понад 105 метрів під землею. Проте у 2022 році в центральній частині Китаю була відкрита станція "Хун’яньцунь" у Чунціні, яка й стала найглибшою у світі.

Станція "Арсенальна" нині залишається найглибшою у Європі. Вона отримала таку назву через те, що розташована поруч із колишнім заводом "Арсенал". Щоб спуститися на платформу, доведеться їхати ескалатором майже 5 хвилин.

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"Арсенальну" було збудовано такою глибокою через круті схили Дніпра.

Крім того, багато хто знає, що станція оповита легендами. Зокрема, ви, мабуть неодноразово чули історії про те, що під час холодної війни в товщі землі біля Арсенальної облаштували секретні бункери та сховища. Навіть якщо вони заховані у товщі ґрунту, їх двері зачинені для пасажирів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де розташована найвужча станція метро у світі. Після завершення будівництва її приховували протягом року. Станцію звели в рекордний термін — лише за 3 місяці.

Також ми писали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".