Рейс Ryanair: что категорически запрещено брать с собой в самолет

Регистрация на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова.

Путешествие на солнечные курорты — это всегда отличная идея, но чрезвычайно важно позаботиться о том, чтобы ваши вещи соответствовали требованиям к багажу. Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair дала путешественникам рекомендации относительно одного распространённого туалетного принадлежности, которое не стоит брать в ручную кладь, чтобы избежать проблем в аэропорту.

Об этом пишет The Irish Mirror, передает Новини.LIVE.

Запрещенные предметы в самолете Ryanair

Путешественник в соцсети Reddit поинтересовался, что именно разрешено перевозить в ручной клади. В частности, он спросил о том, какие существуют запреты в отношении лезвий.

"Недавно я начал пользоваться безопасными бритвами и хотел бы узнать, можно ли перевозить свою бритву с одним лезвием внутри или с пачкой лезвий. Я не буду брать с собой багаж, только ручную кладь", — спросил пассажир.

Он добавил, что раньше всегда мог брать с собой в самолет одноразовые бритвы, лезвия которых хранились в пластиковом колпачке.

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В Общих условиях и положениях Ryanair указано, что в самолет строго запрещается проносить предметы с острыми концами или острыми краями, которые могут быть использованы для нанесения серьезных травм, в частности, бритвы и лезвия для бритв (за исключением безопасных или одноразовых бритв с закрытыми лезвиями и головками, размещенными в пластиковых отсеках).

Большинство авиакомпаний разрешают перевозить в салоне одноразовые бритвы, бритвы со сменными кассетами и электробритвы/эпиляторы.

Однако традиционные безопасные бритвы, бритвы для бритья и отдельные лезвия, как правило, запрещено провозить в пассажирском салоне, и их необходимо сдавать в багаж.

Если сотрудники службы безопасности сочтут этот предмет потенциальной угрозой, они имеют право изъять его. Такая, казалось бы, мелочь может привести к лишним задержкам в аэропорту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся далеко от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам перелет.

Также Новини.LIVE писали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано с сокращением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.