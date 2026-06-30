Ryanair порадовал пассажиров новыми скидками на летние рейсы

Дешёвые билеты Ryanair. Фото: Ryanair, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал пассажиров новым привлекательным предложением. Компания запустила распродажу билетов на рейсы в июле и августе. Туристы смогут отправиться в различные города Европы буквально "за копейки".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Летняя акция от Ryanair

Новая летняя акция Ryanair будет действовать только до 18 июля включительно. Она распространяется на авиарейсы с 1 июля по 31 августа 2026 года.

Некоторые из доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов:

Варшава (WMI) – Венеция (Италия) — от 22 евро;

Варшава (WAW) — Вена (Австрия) — от 31 евро;

Краков – Ньюкасл (Великобритания) — от 14 евро;

Бухарест – Мемминген (Германия) — от 27 евро;

Братислава – Тирана (Албания) — от 15 евро;

Будапешт – Рим (Италия) — от 17 евро;

Будапешт – Берлин (Германия) — от 21 евро.

Перед бронированием стоит учесть, что в стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь размером до 40х25х20 см — без ограничений по весу. За другие услуги и крупный багаж пассажиру придется доплатить.

В частности, можно воспользоваться услугой Priority, которая позволяет взять с собой сумку, чемодан или рюкзак размером до 40х25х20 см без ограничений по весу, а также дополнительную ручную кладь размером до 55х40х20 см и весом до 10 кг.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся вдали от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам полёт.

Также Новини.LIVE писали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано с сокращением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.