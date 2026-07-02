Ryanair и Wizz Air могут ввести строгие правила: что нужно знать пассажирам

Самолеты Ryanair и Wizz Air. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Ирландский лоукостер Ryanair и венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air намерены ввести более строгие требования к посадочным талонам и правилам регистрации на рейсы. Это связано с тем, что в период летних каникул ожидается рост числа пассажиров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Ryanair

Стремление уменьшить заторы в аэропортах, тенденция к отказу от бумажной документации и ориентированные на мобильные устройства экосистемы путешествий способствовали введению более строгих правил.

Ryanair полностью перешла на цифровую модель регистрации на рейс. После завершения регистрации на рейс посадочные талоны загружаются в мобильное приложение. Билеты проверяются на пунктах контроля безопасности и у выходов на посадку.

Wizz Air

Пассажиры Wizz Air также пользуются электронными посадочными талонами, но сроки регистрации строго контролируются. Регистрация закрывается за три часа до вылета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на побережье Адриатического моря.

Также Новини.LIVE сообщали, что Wizz Air оснастит самолеты Starlink. Компания станет единственным лоукостером в Европе, в самолетах которого будет доступен высокоскоростной интернет. На части рейсов пассажиры смогут смотреть фильмы и общаться с близкими онлайн уже в 2027 году.