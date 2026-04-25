Правила Ryanair в апреле 2026 года: разрешенные размеры ручной клади

Самолет Ryanair ждет пассажиров. Фото: ryanair.com

Наконец-то наступила весна и тысячи путешественников планируют новое путешествие, чтобы насладиться солнцем. Однако подготовка к отдыху нередко становится источником стресса. Пассажирам Ryanair необходимо соблюдать определенные требования по размеру и весу ручной клади, иначе в аэропорту придется выложить кругленькую сумму за багаж.

Об этом говорится на официальном сайте Ryanair.

Как не переплачивать за багаж Ryanair

Прошлым летом в соответствии с требованиями Европейского союза Ryanair увеличил размеры ручной клади. Вместо привычных в то время сумок размерами до 40 x 25 x 20 см, сейчас пассажиры имеют право без доплат взять с собой рюкзак или сумку размером до 40 x 30 x 20 см.

Сейчас требования Ryanair позволяют брать багаж объемом до 24 литров. Сумка или рюкзак должны поместиться под передним сиденьем. Технически ограничений по весу ручной клади не предусмотрено, но пассажиры должны самостоятельно поднять ее на борт самолета.

Пассажиры, которые забронировали услугу "Приоритетная посадка", могут взять на борт дополнительную ручную кладь весом до 10 кг (размерами 55 × 40 × 20 см), которую можно разместить в верхних багажных отсеках.

Кроме того, родители или опекуны младенцев (в возрасте от 8 дней до 23 месяцев) могут бесплатно взять на борт сумку для младенцев весом до 5 кг (размерами 45 × 35 × 20 см) и два предмета детских принадлежностей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair добавил в летнее расписание аж 19 новых маршрутов из Польши. Пассажиры смогут выгодно добраться до популярных курортов Италии и Балкан. Кроме этого, без переплат будут доступны рейсы в датский Орхус, шведский Мальме или ирландский Шеннон.

Еще Новини.LIVE сообщали, какое максимальное количество гаджетов можно брать с собой на борт Ryanair. В частности, перевозчик установил ограничение до 15 единиц. Также есть отдельные правила по перевозке павербанков.